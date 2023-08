La mareggiata riempie di schiuma bianca le spiagge di Fiumicino: perché si forma La mareggiata delle scorse notti ha riempito completamente di schiuma bianca le spiagge di Fiumicino, come si vede dalla fotografia in alto postata sul gruppo Facebook ‘ Sei di Fiumicino se…’.

A cura di Enrico Tata

La fortissima mareggiata che si è abbattuta sul litorale romano ha riempito completamente di schiuma bianca le spiagge di Fiumicino, come si vede dalla fotografia in alto postata sul gruppo Facebook ‘ Sei di Fiumicino se…'. Niente di cui preoccuparsi, però. La schiuma è molto probabilmente causata da materia organica, in particolare dalle proteine di alghe, fitoplacnton e piccoli organismi viventi che si trovano in mare. Le proteine fanno in modo che la schiuma portata dalle onde sia molto più persistente. Insomma, non si tratta di inquinamento ma il risultato dell'azione di molecole organiche.

La mareggiata, con onde che hanno raggiunto un picco di oltre quattro metri, hanno divelto ombrelloni e lettini sulla spiaggia. "E' stata una mareggiata di proporzioni inaudite e mai visto. Stiamo ancora verificando la situazione, assieme all'amministrazione comunale, e come associazioni di categoria ora scriveremo alla Regione affinché siano trovare risorse per un progetto di difesa della costa e soprattutto per il prolungamento fino a nord della barriera soffolta che, comunque, a questa attuale altezza, non è sufficiente come si è dimostrato la scorsa notte", ha riferito da Fregene Simonetta Mancini, presidente di Balnearia litorale romano Sib Confcommercio-

Per il fine settimana è previsto il ritorno del bel tempo e di temperature relativamente alte, con le massime che torneranno sopra i 30 gradi, seppure di poco. Un altro weekend da trascorrere al mare prima della fine dell'estate.