La mappa del mercato immobiliare di Roma: dove costa meno comprare una casa in città Pubblicato il report sul mercato immobiliare di Roma 2023, realizzato da Engel & Völkers in collaborazione e con il supporto scientifico di Nomisma. Ecco i prezzi aggiornati delle case nella Capitale.

A cura di Enrico Tata

Transazioni immobiliari al ribasso, complice il tasso dei mutui e l'andamento generale dell'economia, ma il mercato degli immobili di pregio "continua a mostrare una buona vitalità". Questo emerge dal report sul mercato immobiliare di Roma 2023, realizzato da Engel & Völkers in collaborazione e con il supporto scientifico di Nomisma. "La fascia alta del mercato, non dipendente da credito e per questo non disincentivata dall’incremento dei tassi di interesse, gode ancora di una domanda sostenuta. Cala, per contro, la quota di transazioni che non possono prescindere dal supporto bancario", ha spiegato Luca Dondi, Amministratore Delegato di Nomisma.

Nel centro storico di Roma il numero di transazioni è in ribasso, ma i prezzi sono registrati in aumento nelle location di maggiore pregio. Tra queste si segnala un ritorno di interesse per la zona dell'Aventino. Gli acquisti per investimento vengono effettuati invece soprattutto a Trastevere e a Testaccio, zone della movida e particolarmente attrattive per gli affittii a breve termine.

Dall'estero le offerte per le case arrivano soprattutto dal Nord Europa e si prediligono in genere immobili che si trovano in aree di grande pregio come Pinciano, Parioli e Trieste e l’Eur, che è una delle zone più richiesta al momento. Nei quartieri universitari di San Lorenzo e piazza Bologna si registra la domanda di appartamenti piccoli da locale agli studenti.

Per quanto riguarda i prezzi, nel centro storico sono compresi tra i 3mila euro e i 10mila euro per i quartieri più esclusivi. Nella zona Prati-Vaticano prezzi compresi tra 4.200 e 7 mila euro al metro quadro per le abitazioni ristrutturate al nuovo, mentre a Roma nord, i prezzi medi presentano trend stazionari su base semestrale, a eccezione di Parioli, Trieste-Salario e Talenti-Monte Sacro che registrano un aumento (i prezzi variano da 2.700 a 7 mila euro al metro quadro). Per quanto riguarda Roma Ovest, tra le zone di maggiore interesse ci sono Monteverde Nuovo e Gianicolense. A Roma Sud, invece, si registra un aumento generale dei prezzi, con valori medi che vanno dai 2.400 euro al mq della zona Laurentino a 4.800 euro al mq di San Giovanni/Appio Latino e Eur per gli immobili nuovi o ristrutturati al nuovo.

Sul fronte degli affitti il mercato si conferma caratterizzato da un'offerta scarsa e questo in gran parte perché i tradizionali contratti di affitto vengono trasformati sempre più spesso in affitti brevi (case affittate a turisti su Airbnb). Questo ha causato un ulteriore aumento dei canoni. Chi affitta preferisce soprattutto i quartieri Vigna Clara, Farnesina, Trieste e Salario. Il della domanda estera, soprattutto nel centro storico e nell’area Prati-Vaticano, ha stimolato investimenti nei due quartieri, si legge nel report.

“Una buona parte della domanda è caratterizzata dagli affitti transitori che per i proprietari rappresentano una via di mezzo per poter avere un’ottima rendita e la restituzione dell’immobile in tempi ridotti, evitando rischi di morosità. In tal senso, crediamo che le soluzioni proposte dal governo, mirate a fissare un numero minimo di pernottamenti per l’affitto breve, possano non essere quelle più produttive per la gestione delle carenze di immobili residenziali. Sarebbe invece più utile incentivare, con manovre fiscali specie per le ristrutturazioni, i proprietari dei tanti immobili sfitti per aumentare l’offerta sul mercato”, ha spiegato Helio Cordeiro Teixeira, Managing Director Market Center Engel & Völkers

Intanto Engel&Völkers, gruppo leader nel settore dell’immobiliare di pregio, ha inaugurato la nuova sede del Market Center di Roma a Cinecittà, un ufficio di 800 metri quadrati per cui verranno reclutati circa 100 agenti immobiliari entro la fine del 2024. "L’apertura rientra nel nostro piano di sviluppo per il prossimo triennio e conferma la volontà del Gruppo di presidiare e supportare da vicino un importante fetta di mercato residenziale nel quadrante sud-est della Capitale fino all’area dei Castelli Romani", ha dichiarato Tomaso Aguzzi, Ceo di Engel & Völkers Italia.