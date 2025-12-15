La magia del Natale a Roma: in piazza San Pietro inaugurati il presepe e l’albero luminoso alto 25 metri

Direttamente dal Trentino e dalla Campania l’albero di Natale e il presepe sono stati inaugurati oggi a Roma.

Si respira un'atmosfera ancora più magica da oggi in piazza San Pietro dopo che, nel tardo pomeriggio, sono stati inaugurati i simboli del Natale per antonomasia. L'albero è arrivato dalla provincia di Bolzano, in particolare dalla Val d'Ultimo ed è stato acceso questa sera. Inaugurato anche nelle scorse ore il presepe, progettato e sviluppato nella diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Grande assente, per ora, è il bambinello che verrà aggiunto soltanto dopo la notte del 25 dicembre.

L'accoglienza di Papa Leone XIV

"Sono segni di fede e di speranza – è stato il commento di Papa Leone XIV in Aula Paolo VI, ricevendo i donatori del presepio e dell'abete – Mentre li contempliamo nelle nostre case, nelle parrocchie e nelle piazze, chiediamo al Signore di rinnovare in noi il dono della pace e della fraternità. Preghiamo per quanti soffrono a causa della guerra e della violenza. Ringrazio le imprese coinvolte, le maestranze e quanti hanno ideato il progetto e collaborato alla sua realizzazione, mirando ad unire arte e spiritualità in una scenografia che racconta la fede e le radici culturali della vostra terra. Ai pellegrini provenienti da ogni parte del mondo che si recheranno a Piazza San Pietro, la scena della natività ricorderà che Dio si fa vicino all'umanità, si fa uno di noi, entrando nella nostra storia con la piccolezza di un bambino", ha poi concluso.

L'inaugurazione in piazza San Pietro

L'inaugurazione si è tenuta nel pomeriggio di oggi in piazza San Pietro. A presiedere l'evento, per la prima volta, una presidente donna, come secondo le ultime volontà di Papa Francesco: si tratta di suor Raffaella Petrini, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza dell'arcivescovo Emilio Nappa e dell'avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, Segretari generali dello stesso Governatorato.

Davanti a lei, sono stati inaugurati il presepe e l'albero. Nel primo, arrivato dalla Campania, emergono dei dettagli tipici della città in cui è stato realizzato, Nocera Inferiore-Sarno, dal Battistero di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore alla fontana Helvius di Sant'Egidio del Monte Albino e ai tipici cortili dell'Agro Nocerino-Sarnese, ma sono presenti anche altri elementi architettonici della zona. Il pavimento è realizzato in lastre di pietra, come le antiche vie romane.

L'albero, invece, arriva dal Trentino Alto Adige. È un abete rosso proveniente dai boschi della diocesi di Bolzano-Bressanone, dei comuni di Lagundo e di Ultimo. Simbolo di vita, richiama la speranza anche nell'inverno più freddo: le luci simboleggiano la luce di Cristo nel mondo. Oltre a questo, alto 25 metri, dalle stesse località ne sono arrivati altri più piccini da destinare a uffici e altri ambienti in Vaticano.