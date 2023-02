La madre muore, figlio tenta il suicidio: in casa rifiuti e cumuli di immondizia, indaga la procura La procura ha aperto un’inchiesta per morte in conseguenza di altro reato. Il figlio è stato ricoverato in ospedale in stato confusionale: l’ipotesi è che la donna sia decedute per le condizioni di degrado in cui abitava.

A cura di Natascia Grbic

La madre era morta da più di una settimana, e lui voleva togliersi la vita. A chiamare i soccorsi e impedire il suicidio dell'uomo, un 63enne, ricoverato poi in ospedale in stato confusionale, ci hanno pensato i vicini, che lo hanno sentito urlare frasi sconnesse, dicendo di volersi ammazzare. Quando i poliziotti sono entrati in casa, hanno trovato il corpo dell'anziana riverso a terra, deceduta molto probabilmente da almeno una settimana. La casa versava in uno stato pietoso, con cumuli di rifiuti e cartoni ammassati nelle stanze.

La morte della donna sarebbe avvenuta per cause naturali. Nonostante questo, la procura di Civitavecchia ha deciso di aprire comunque un'inchiesta per morte in conseguenza di altro reato. Non è escluso, infatti, che l'85enne sia deceduta perché non le siano state prestate le cure adeguate, accelerandone così la morte. Saranno le indagini a fare luce sull'accaduto e accertare cosa sia successo in quella casa di via Amerigo Vespucci a Tarquinia.

Non appena il figlio sarà in grado di rispondere alle domande del magistrato, sarà ascoltato. Al momento è ricoverato all'ospedale di Belcolle in stato confusionale e non è in grado di fornire informazioni e di essere interrogato. L'uomo, che oggi ha sessantatré anni, quando ne aveva sedici è divenuto noto alle cronache per aver ucciso sempre a Tarquinia la moglie di un diplomatico. Era il 1976, e all'epoca fu arrestato a Napoli, dove era fuggito. All'epoca fu recluso nel carcere di Civitavecchia, dopo che confessò l'omicidio agli inquirenti. Anche in quell'occasione sembrò fuori di sé, parlando in modo sconclusionato e poco lucido.