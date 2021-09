La lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni comunali a Roma, i candidati a sostegno di Raggi Tutti i nomi della lista del Movimento 5 Stelle a sostegno di Virginia Raggi, la sindaca in cerca di un secondo mandato alle prossime elezioni comunali di Roma del 3 e del 4 ottobre. Quasi tutti confermati i consiglieri comunali uscenti, ci sono poi 4 assessori e 2 ex presidenti di municipio. Più uomini che donne: sono 19 le candidati.

A cura di Luca Ferrero

I grillini sono stati i primi a presentarsi al palazzo dell’Anagrafe per depositare la lista dei 48 nomi per l'Aula Giulio Cesare. La lista è stata presentata pubblicamente nel quartiere San Basilio, con l'ex premier Giuseppe Conte e la sindaca Virginia Raggi. Per il Movimento 5 Stelle è la prima prova di coalizione nella capitale dopo il successo storico del 2016. A sostenere la sindaca uscente, oltre a quella del M5S, ci sono altre 5 liste civiche: Sportivi per Roma, Roma Ecologista, Roma Decide, Donne per Roma e Lista Civica Virginia Raggi. Alle elezioni comunali del trionfo pentastellato il M5S prese il 35,32% dei voti al primo turno, un successo molto lontano dalle attuali proiezioni, e conquistando 29 consiglieri. Cinque anni dopo ne sono rimasti 19. Tra i consiglieri uscenti si ricandidano quasi tutti: Giuliano Pacetti, Paolo Ferrara, Carola Penna, Daniele Diaco, Annalisa Bernabei, Eleonora Guadagno, Pietro Calabrese (nel frattempo diventato assessore e vicesindaco) Roberto Di Palma, Angelo Diario, Sara Seccia, Andrea Coia, Simona Donati, Carlo Maria Chiossi, Teresa Zotta, Costanza Spampinato, Massimo Simonelli, Roberto Allegretti, Anna Fumagalli. In lista anche gli assessori Veronica Mammì, Linda Meleo e Valentina Vivarelli e gli ex presidenti del III e dell'VIII Municipio Roberta Capoccioni e Giovanni Boccuzzi. Dal punto di vista di genere sono più gli uomini che le donne con 19 canditate.

Elezioni Roma, i candidati nella lista del Movimento 5 Stelle

Giuliano Pacetti

Germana Paoletti

Paolo Ferrara

Annalisa Bernabei

Daniele Diaco

Carola Penna

Roberto Di Palma

Eleonora Guadagno

Pietro Calabrese

Sara Seccia

Angelo Diario

Valentina Vivarelli

Andrea Coia

Simona Donati

Carlo Maria Chiossi

Teresa M. Zotta

Massimo Simonelli

Costanza Spampinato

Roberto Allegretti

Anna Fumagalli

Giovanni Boccuzzi

Paola Chiovelli

Roberto Romanella

Veronica Mammì

Linda Meleo

Giusi Campanini

Marco Cerisola

Roberta Capoccioni

Antonino Di Giovanni

Paola Biggio

Alberto Ilaria

Vincenzo Maisano

Marcella Silvana

Eugenio Tosatti

Federico Amato

Maria Elena Mammarella

Giorgio Di Pietrantonio

Nunzia Vassallo

Alessandro Marco Gisonda

Gilberto Kalenda

Enrico Lupardini

Andrea Maggi

Enrico Malaguti

Giovanni Palestrini

Sergio Pazzelli

Sara Pompili

Fabio Talamoni

Alessandro Volpi