La letterina di Gabriele vola da Como a Roma con i palloncini: i militari la portano a Babbo Natale I militari dell’Aeronautica di Pratica di Mare hanno fatto un ritrovamento inaspettato: vicino alla pista c’era la letterina di Natale di Gabriele, legata ad alcuni palloncini rossi.

A cura di Alessia Rabbai

La letterina di Natale di Gabriele trovata dai militari a Pratica di Mare

Un viaggio partito da Como e arrivato a 𝐏𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐞. I militari dell'Aereonautica hanno fatto un tenero ritrovamento. Nei pressi della pista di volo è caduta la letterina di Natale di Gabriele, cinque anni. Il bambino l'ha affidata a palloncini rossi, lasciandola poi volare in cielo, direzione Lapponia. Ma il vento l'ha spinta a Sud, fino a Roma e l'ha fatta dinire tra le mani dei militari della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale. Un ritrovamento insolito, che hanno voluto immortalare, le immagini sono state poi condivise sui canali social ufficiali.

I militari infatti stavano pattugliando l’aeroporto, per garantire la sicurezza delle operazioni di volo, quando hanno notato qualcosa di rosso che si muoveva accanto alla pista, ondeggiando al vento. Si sono avvicinati per controllare e hanno visto che si trattava di palloncini. Ad essi era però legato qualcosa, un foglio di carta. Solo aprendolo e leggendolo, si sono accorti che era la letterina di Natale di un bambino. Di Gabriele, che affidava i suoi desideri a Babbo Natale. "Caro Babbo Natale, mi chiamo Gabriele e ho cinque anni. Quest'anno sono stato bravissimo".

E nel chiedere cosa vuole ha le idee molto chiare: "Vorrei la stazione dei pompieri – di un noto marchio di giocattoli per bambini ndr – il camper, la dama, il negozio di alimentari". I militari hanno letto il desiderio del bambino e si sono immediatamente attivati per far recapitare la letterina di Gabriele a Babbo Natale – si legge nel post pubblicato su Facebook dall'Aeronautica Militare – I desideri del piccolo Gabriele saranno esauditi? Ce lo auguriamo con tutto il cuore".