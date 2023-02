La festa di Carnevale con gli amici, poi lo schianto: “Clara era una ragazza piena di sogni” Clara Ammann è morta a 23 anni a Treviso, sulla Castellana, a causa di un incidente d’auto. La giovane si trova a in macchina con gli amici ed è morta sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Era forte e indipendente Clara, ha finito i suoi studi di Scienze naturali a Roma un anno in anticipo e ha lavorato tanto subito dopo per potersi pagare gli studi a Torino e ce l'ha fatta". Così il fratello di Clara Ammann a Il Messaggero, nel ricordare la sorella morta in un tragico incidente stradale avvenuto la notte tra domenica e lunedì sulla Castellana a Treviso. La 23enne, che viaggiava in macchina insieme ad altri tre amici – ricoverati in ospedale per varie fratture ma non in pericolo di vita – è morta sul colpo dopo che la Nissan Micra è stata colpita da una Qashqai che procedeva nello stesso senso di marcia.

Inizialmente si era pensato che la macchina dei ragazzi si fosse fermata a bordo strada per un guasto. Come invece è poi emerso meglio dai rilievi, i giovani si erano appena immessi nella carreggiata quando l'auto li ha colpiti. L'urto è stato molto violento: la Micra si è è ribaltata ed è finita fuori strada, e anche il conducente della Qashqai ha perso il controllo della vettura, andando a finire in una cunetta. Portato in ospedale anche lui, è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito per verificare se quella sera avesse bevuto prima di mettersi alla guida. Rischia un'accusa di omicidio stradale.

Clara Ammann, studentessa all'Università di Torino, era andata con gli amici al Carnevale di Venezia. La notte tra domenica e lunedì stavano tornando verso Treviso: l'idea era di fermarsi una notte, riposare, e partire la mattina per andare a Torino. Verso l'una e mezza di notte, mentre la macchina si immetteva sulla carreggiata, lo schianto mortale che ha interrotto la sua vita e distrutto la vita dei suoi amici e della sua famiglia.