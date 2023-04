La denuncia: Azione Universitaria devasta auletta di Giurisprudenza alla Sapienza La denuncia degli studenti dei collettivi della Sapienza:” Questa mattina un gruppo di fascisti di azione universitaria entra di nascosto nell’ aula autogestita a giurisprudenza, distruggendo il materiale presente in auletta e rubando gli striscioni presenti.

A cura di Redazione Roma

Un gruppetto di studenti di Azione Universitaria, hanno denunciato i collettivi dell'Università La Sapienza di Roma, ha devastato l'aula Bianca Guidetti Serra di Giurisprudenza.

Come si vede nei video pubblicati su Instagram, è stato staccato dai muri tutto il materiale presente sui muri, dalle locandine agli striscioni. "Azione universitaria è lo stesso gruppo che a febbraio ha pestato dellə studentə fuori dal liceo Michelangelo di Firenze. Azione universitaria è lo stesso gruppo che entra in università scortata dalla polizia e militarizza le facoltà. Ancora una volta questi gruppi sedicenti "democratici" si rivelano per ciò che sono, attaccando le aule studio liberate e autogestite dallə studentə", spiegano gli studenti.

E ancora: "Sulla scia dei diversi tentativi del governo di revisionismo storico sulla Resistenza, dai martiri delle fosse ardeatine uccisi perché italiani ai "musicisti pensionati" di via rasella, oggi viene attaccata un auletta intitolata ad una donna partigiana. A pochi giorni dal 25 aprile ribadiamo la necessità di un antifascismo dal basso, militante e transfemminista".

Mercoledì 5 aprile alle 17 si terrà un'assemblea pubblica sulle scalinate di Giurisprudenza proprio per discutere della vicenda. "Fuori i fascisti dall'università. Fuori Azione Universitaria da La Sapienza", lo slogan dei collettivi. Per il momento Azione Univeritaria non ha rivendicato il gesto.

Gli studenti del collettivo di Giurisprudenza hanno spiegato inoltre che nella giornata di mercoledì "diversi esponenti di azione universitaria sono entrati nell'aula autogestita dalla studenta, chiedendo informazioni su membri del collettivo di giurisprudenza. Nella sera stessa uno dei rappresentanti della facoltà di giurisprudenza appartenente all'associazione azione universitaria ha chiamato al telefono personale un membro del collettivo di facoltà ponendosi con fare intimidatorio. Tutto ciò si è concluso nella mattina di oggi lunedì 3 aprile quando, studenta che si sono recata in auletta per studiare, l'hanno trovata devastata".