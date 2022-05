La Coppa è arrivata a Roma: oggi la festa al Circo Massimo, attesa la squadra in pullman scoperto La Roma ha vinto la Conference League nella finale a Tirana. Poco dopo le 4.00 del mattino Mourinho e la squadra sono atterrati a Fiumicino trovando centinaia di tifosi. La gioia è poi esplosa a Trigoria. Oggi pullman scoperto al Circo Massimo: il programma dei festeggiamenti.

A cura di Redazione Roma

Foto Twitter As Roma

La coppa è arrivata a Roma, è arrivata a casa. I giallorossi sono atterrati alle quattro di mattina a Fiumicino e hanno trovato i tifosi ad attenderli fino all'ingresso di Trigoria, dove giocatori e Mourinho si sono arrampicati su un palco improvvisato salutando i presenti. Eroe della serata è Nicolò Zaniolo, autore del gol della vittoria insaccato nel primo tempo, ma sta al capitano romano e romanista Lorenzo Pellegrini rappresentare tutto lo spogliatoio con i suoi tifosi.

Nella notte la gioia romanista

La capitale è impazzita ieri dopo il fischio finale. I cinquantamila dell'Olimpico che hanno seguito la finale di Conference League sui maxi schermi montati dalla società per permettere a tutti di tifare insieme in uno stadio, e non solo a chi si è aggiudicato un ambito biglietto per Tirana, hanno invaso il quadrato di gioco per poi sciamare per le strade. Una festa come non si vedeva da tempo, uomini e donne di ogni età hanno invaso le strade con le bandiere ai fumogeni. Cori e caroselli hanno mano mano spostato la gioia dei romanisti dai quartieri al centro della città, finendo come da copione a Circo Massimo dove gli irriducibili sono andati avanti fino a quando non si è fatto quasi giorni.

Oggi pomeriggio pullman scoperto al Circo Massimo

Ma i festeggiamenti non si fermano. Oggi è prevista la festa "ufficiale", un pullman scoperto porterà la squadra in giro per le strade della città fino al Circo Massimo. Ancora da chiarire con certezza orari e itinerario che saranno comunicati nel corso della giornata, così da permettere ai tifosi di abbracciare i vincitori di Tirana.