La conosce al bar e inizia a perseguitarla con telefonate, messaggi e pedinamenti: arrestato 69enne Conosce una donna in un locale e inizia a perseguitarla con chiamate, messaggi e pedinamenti. Lei lo denuncia: arrestato un uomo di 69 anni.

A cura di Beatrice Tominic

L'aveva notata in un locale e aveva iniziato a perseguitarla. È successo a Pomezia dove un uomo di 69 anni ha iniziato a riempire di attenzione non richieste una quarantenne conosciuta in un bar. Fra i due non c'è mai stato alcun tipo di relazione o frequentazione: dopo averla vista, l'uomo aveva iniziato a perseguitarla con chiamate e messaggi continui, mazzi di fiori e pedinamenti, tanto da far preoccupare la donna che ha deciso di sporgere denuncia.

I fatti: il sessentanovenne stalker

L'ha conosciuta in un locale e da quel momento ha iniziato a pedinarla, rendendole la vita impossibile. La donna era oggetto di attenzioni non gradite da tempo, da quando i due si erano conosciuti per caso in un bar. Il sessantanovenne si sarebbe invaghito della donna, ma poi sarebbe stato respinto. È stato in quel momento che ha iniziato a mettere in atto comportamenti persecutori, chiamandola, inviandole continuamente messaggi e iniziandola a pedinare. Nel frattempo la quarantenne ha iniziato a temere per la sua incolumità e ha deciso di sporgere denuncia.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

I carabinieri della compagnia di Pomezia sono intervenuti nella mattina di ieri, lunedì 31 luglio 2023. Sono loro che hanno arrestato il sessantanovenne perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Il provvedimento è scattato su richiesta dei carabinieri dopo la denuncia querela sporta dalla donna: l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma.

L'arresto è avvenuto a pochi giorni dalla denuncia sporta dalla quarantenne: già noto alle Forze dell’Ordine, dopo essere stato arrestato, è stato condotto presso la casa circondariale di Velletri.