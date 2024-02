La compagnia aerea la licenzia a Roma: hostess distrugge il duty free all’aeroporto di Fiumicino Le sono bastati pochi minuti per rompere numerose bottiglie di alcolici e per aggredire una dipendente: nello scalo Leonardo da Vinci, in breve tempo, sono intervenuti gli agenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino e, a destra, il duty free devastato.

Era da poco atterrata a Roma quando la compagnia aerea per cui lavorava, l'Aviation Express, l'ha licenziata. La ragazza, una giovane hostess francese, non appena ricevuta la decisione dell'azienda ha iniziato a dare in escandescenze all'interno dello scalo Leonardo Da Vinci a Fiumicino, devastando il duty free di Aelia.

Le sono bastati pochi minuti per causare 1500 euro di danni, con bottiglie di alcolici esposte andate distrutte a cui si è aggiunta anche l'aggressione ad una dipendente. L'impiegata si è avvicinata alla hostess per provare a calmarla e a fermarla, quando le ha scagliato un telefonino in pieno volto. La furia della ragazza, appena licenziata, è scattata mentre si trovava al duty free del molo A.

L'intervento della polizia

La furia della hostess è scattata all'improvviso. In un attimo sono stati allertati gli agenti della polizia di frontiera che sono immediatamente intervenuti sul posto. Hanno bloccato la ragazza e l'hanno denunciata per danneggiamento e lesioni. Poi la giovane è stata affidata agli operatori del pronto soccorso. Ad assistere alla scena, durata diversi minuti, centinaia di turisti e viaggiatori che stavano raggiungendo l'aeroplano.

Il licenziamento della hostess

La hostess aveva appreso del licenziamento da pochi minuti. La compagnia aerea le aveva appena comunicato che il suo contratto di lavoro a tempo determinato non sarebbe stato rinnovato. E la ragazza, urlando, ha scaricato la propria rabbia sul totem che mostrava in esposizione le bottiglie di vino e altri alcolici e sulla commessa che, colpita dal telefonino, è rimasta ferita, fortunatamente non gravemente. In un attimo le bottiglie colpite sono andate in frantumi. Fortunatamente le schegge dei vetri non hanno raggiunto i passeggeri e i viaggiatori.