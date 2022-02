Lei non gli dice che la figlia si è fidanzata, pugile aggredisce e picchia la compagna Le violenze sarebbero cominciate quando l’uomo ha scoperto alcune fotografie che gli erano state tenute nascoste e che riguardavano la vita sentimentale di sua figlia.

A cura di Enrico Tata

Sullo smartphone della compagna ha scoperto alcune fotografie che ritraggono la figlia mentre bacia il suo fidanzatino. Per essere stato tenuto all'oscuro di questa relazione, l'uomo ha aggredito la donna e l'ha picchiata selvaggiamente. Il 35enne di Cagliari, pugile e praticante di arti marziali, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della stazione di Ladispoli dopo un'indagine coordinata dai pm della procura di Civitavecchia.

I fatti: l'uomo ha aggredito la convivente che gli ha tenuto nascoste le foto della figlia

Stando a quanto si apprende, i militari hanno cominciato a indagare inseguito alla denuncia per maltrattamenti presentata dalla compagna del 35enne. La donna ha mostrato i segni del corpo che dimostrerebbero l'aggressione subita. Le violenze sarebbero cominciate, come anticipato, quando l'uomo ha scoperto alcune fotografie che gli erano state tenute nascoste e che riguardavano la vita sentimentale di sua figlia. Per questo ha picchiato la convivente, colpevole di non avergli mostrato gli scatti della ragazzina e del suo fidanzato. Dovrà rispondere, come detto, dell'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto riportano i carabinieri, anche nel 2020 il 35enne è finito al centro di un episodio di cronaca: in estate insieme al fratello maggiore e al cognato ha infatti aggredito brutalmente un loro ex amico. Quest'ultimo, in pratica, aveva la colpa di aver messo in guardia alcune ragazze dal frequentarli. Ha perso un occhio proprio a causa della furia dei tre uomini, che per quell'episodio sono stati condannati in via definitiva a tre anni di reclusione.