La classifica delle spiagge italiane che non ti aspetti: al quarto posto c’è il Pontile di Ostia La classifica è stata stilata dal portale Holidu.it, un motore di ricerca per case e appartamenti vacanza in Europa.

A cura di Enrico Tata

Foto Instagram

Una sorpresa davvero inattesa. Tra le spiagge italiane più amate c'è, al quarto posto, il Pontile di Ostia. La classifica è stata stilata dal portale Holidu.it, un motore di ricerca per case e appartamenti vacanza in Europa. In particolare è stato preso in considerazione il database di Google Maps con i voti degli utenti sui luoghi classificati come lidi, calette, baie e spiagge. Sono stati presi in considerazione tutti i luoghi con punteggio superiore a quattro stelle e con almeno 100 recensioni. Ovviamente il Pontile di Ostia non è una vera e propria spiaggia e siamo sicuri che gli utenti di Google non l'hanno premiato per la limpidezza dell'acqua. Ma è altrettanto sicuramente uno dei luoghi più romantici del litorale romano. In tantissimi ogni giorno affollano il pontile per ammirare il tramonto sul mare e, quindi, le recensioni positive sono tutte meritate. Scrive per esempio Roberto: "Per chi ama il mare, località da visitare. Magari anche spesso in condizioni meteo diverse. Vista splendida e tramonti romantici. Magari, subito dopo, cenetta a base di pesce". In generale il pontile di Ostia ha ricevuto 9.681 recensioni e una votazione di 4,4 stelle su 5.

La classifica delle spiagge migliori d'Italia (secondo Google)

La classifica delle spiagge migliori d'Italia secondo Google. Qua la classifica completa stilata da Holidu.it.