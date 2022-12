La classifica delle destinazioni turistiche per Capodanno 2023: Roma in testa tra le città Ecco la classifica stilata dal portale Holidu sulle località più gettonate per Capodanno 2023. Ai primi posti ci sono moltissime località sciistiche e Roma è la prima città in classifica.

A cura di Enrico Tata

Fontana di Trevi

Roma si prepara ad una vera e propria invasione di turisti a Capodanno. Secondo la classifica stilata dal portale Holidu, la Capitale è la prima città scelta come meta per la notte di San Silvestro dopo le più popolari località sciistiche. "Siamo particolarmente felici dell'impennata del turismo a Roma anche in questi ultimi giorni, a cavallo tra Natale e Capodanno. E' una tendenza che è andata confermandosi mese dopo mese a partire da aprile e a dicembre supereremo il record del 2019", ha dichiarato l'assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Roma, ha aggiunto l'assessore, è l'unica grande città in Italia che ha programmato un grande evento gratuito in piazza per festeggiare il nuovo anno. Al concertone di Capodanno del Circo Massimo, ricordiamo, saliranno sul palco Madame, Sangiovanni ed Elodie.

Secondo le stime di Confesercenti, nel periodo tra Capodanno e la Befana si prevede un'occupazione di camere a Roma fino all'85 per cento. La punta massima si raggiungerà nei tre giorni di fine anno, dal 31 al 2 gennaio, quando è previsto il tutto esaurito. "Torneranno i giovani nella capitale che tendenzialmente preferiranno soggiornare più nell'extra alberghiero come b&b e case vacanza. A differenza dei dati dell'intero anno questi di capodanno sono forse poco più alti rispetto al 2019", fa sapere Confesercenti.

La classifica delle destinazioni per Capodanno 2023

Ecco la classifica stilata dal portale Holidu sulle località più gettonate per Capodanno 2023. Ai primi posti ci sono moltissime località sciistiche e Roma, come si può notare, è la prima città in classifica, seguita da Firenze. La prima destinazione all'estero è Barcellona, al 13esimo posto.

Leggi anche È ufficiale: trasloca dai Fori al Circo Massimo il Concertone di Capodanno di Roma