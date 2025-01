video suggerito

La Befana in volo atterra a Piazza Navona per la sua festa Il volo della Befana "salvata" dai vigili del fuoco su Piazza Navona è il clou della festa dell'Epifania nella piazza romana, cuore delle feste tra bancarelle, giochi e iniziative per i più piccoli e non solo.

A cura di Redazione Roma

Dalla terrazza del Borromini in via Sant'Agnese in Agone, la Befana è "volata" atterrando su Piazza Navona grazie ai vigili del fuoco che l'hanno tratta in salvo. A cavallo di una scopa appesa a un'autoscala è arrivata in mezzo ai bambini che l'attendevano, per la chiusura della tradizionale festa di Piazza Navona, che per tutte le feste natalizie è stata animata da bancarelle e iniziative e oggi finisce con un grande ultimo giorno di festa.

Ad attendere la Befana c'erano anche il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessora al Commercio Monica Lucarelli, la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano. "La Befana ci ha portato caramelle cioccolato e anche un po' di carbone, perché si può fare sempre meglio… per incoraggiamento", ha scherzato il primo cittadino. "È bello avere ripreso questa tradizione di Piazza Navona durante le feste, e concluderla col salvataggio della Befana è una gioia perché dà gioia a tantissimi bambini. – ha aggiunto Gualtieri – Poi farlo in una piazza con le fontane restaurate dà tantissima soddisfazione. Iniziamo l'anno bene, ma sarà un anno impegnativo quindi dovremo lavorare".

"È stato un mese intenso e ricco, pieno di iniziative delle attività commerciali sulla piazza – ha detto Monica Lucarelli – e tante iniziative fatte con Biblioteche di Roma, le partecipate, una Onlus che ha animato con programmi per i più piccoli. Una piazza molto partecipata, sono molto soddisfatta di come è andata". L'assessora ha tracciato un bilancio di queste feste e del successo di Piazza Navona: "Quest'anno poi si inseriva con l'inizio del Giubileo, e quindi c'era anche il tema della sicurezza per una piazza sempre piena. Tanti hanno fatto qui anche il Capodanno. Siamo molto contenti perché vedere qui turisti e cittadini con tanti bambini ci ha dato davvero molta soddisfazione".