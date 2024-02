Jannik Sinner e la cena trasteverina: carbonara, amatriciana e cacio e pepe nelle trattoria a Roma Pasta alla carbonara a Trastevere per il giovane campione azzurro di ritorno dagli Australian Open: ecco dove e cosa è mangiato Jannik Sinner nella capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È atterrato a Roma qualche giorno fa Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open. E dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni e lo shooting da gladiatore al Colosseo, il tennista si è concesso una sera trasteverina con una cena tradizionale romana. Dopo una storia condivisa su Instagram, una vera e propria ode alla pasta alla carbonara, con tanto di occhi a cuoricino e musica d'accompagnamento, con la melodia Dolce Nonna di Wayne Jones, è stato tradito dai numerosi fan che hanno chiesto selfie a autografi e hanno condiviso gli scatti sui social: ecco dove e cosa ha mangiato il campione azzurro ieri sera.

Dove e cosa ha mangiato per la sua cena romana Sinner

Applausi e calore: così è stato accolto ieri sera Jannik Sinner alla Taverna Trilussa, storico locale nel cuore di Trastevere. Lì, oltre alla carbonara, avrebbe assaggiato altri tre primi piatti: amatriciana, cacio e pepe e ravioli. Poi avrebbe concluso il pasto con un dolce.

Come si legge ne il Corriere dello Sport, il campione sarebbe arrivato verso le ore 21. Il proprietario del locale, che nel tempo ha già ospitato sportivi e volti noti dello spettacolo, ha accolto il ventiduenne e lo ha fatto accomodare nel tavolo riservato a Roger Federer, suo collega e uno dei clienti famosi del ristorante. Anche in questo caso, prima di andare via, ci sono state foto di rito con tutto il personale del locale, onorato di aver ospitato il giovane campione azzurro.

Lo shooting al Colosseo

Jannik Sinner, all'età di 22 anni, è stato il primo italiano ad aver vinto gli Australian Open. Di rientro dalla sua grande impresa sportiva è stato accolto nella capitale. Per lui è stato allestito uno shooting all'interno del Colosseo dove si è mostrato con la coppa appena vinta nella splendida cornice dell'anfiteatro Flavio, come un moderno gladiatore del tennis arrivato per far tornare il nostro Paese a brillare anche in questo sport.