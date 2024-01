Jannik Sinner al Colosseo per uno shooting: il gladiatore del tennis mostra la coppa italiana Capelli rossi ribelli, sorriso timiso ma sguardo determinato: Jannik Sinner ha posato in uno shooting fotografico in luoghi iconici di Roma tra i quali il Colosseo. Con la coppa italiana tra le mani è il gladiatore del tennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Jannik Sinner, il campione di tennis italiano, che ha vinto gli Australian Open, oggi ha partecipato ad uno shooting a Roma. Il servizio fotografico, che ha come protagonista il ventiduenne altoatesino fresco di ritorno da Malbourne, è uno dei tanti impegni che lo sportivo ha in programma in settimana. Capelli rossi ribelli e sorriso timido ma sguardo determinato, a fare da sfondo agli scatti ci sono i luoghi iconici della Città Eterna, resi appunto inaccessibili al pubblico per l'occasione.

Primo tutti il Colosseo, dove Sinner oggi è entrato per la prima volta nella sua vita. Una doppia emozione per l'alteta italiano, da una parte ammirare dall'interno la maestosità dell'Anfiteatro Flavio, dall'altra farlo con in mano la coppa vinta in Australia. Jannik Sinner al Colosseo che stringe la coppa e che ha portato l'Italia sulla vetta del podio di uno dei campionati più prestigiosi al mondo è il gladiatore del tennis.

Gli appuntamenti di Jannik Sinner tornato dall'Australia

Jannik Sinner, trionfante della vittoria su Medvedev, tornato ieri in Italia con un volo dall'Australia, ha un calendario fitto di impegni e appuntamenti istituzionali. Ieri mattina è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, dove ha salutato timidamente con la mano tifosi e giornalisti che lo attendevano al Terminal 3. Poi nel pomeriggio l'incontro con la presidente del Consiglio Giogia Meloni, alla quale ha mostrato la coppa e i due si sono fotografati con il tricolore.

Domani Sinner verrà ricevuto in Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle ore 16 insieme ad una delegazione delegazione formata da tutti i giocatori che hanno vinto la Coppa Davis (Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e il capitano non giocatore Filippo Volandri), accompagnati dal presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi. Sinner ha invece ufficializzato che non andrà a Sanremo per motivi di lavoro.