Jannik Sinner atterra a Fiumicino con la coppa in mano: la festa dei tifosi Jannik Sinner, il campione di tennis che ha vinto l'Australian Open è rientrato in Italia e stamattina è atterrato a Fiumicino. Ad attenderlo i tifosi in festa.

A cura di Alessia Rabbai

Jannik Sinner a Fiumicino (Foto LaPresse)

Il campione di tennis Jannik Sinner è tornato in Italia dopo la vittoria agli Australian Open. Stamattina è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e alle ore 15.30 verrà ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Il tennista ventiduenne altoatesino parteciperà ad una serie di incontri istituzionali in programma in settimana, oltre a Meloni giovedì 25 gennaio alle ore 16 sarà la volta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Jannik Sinner con la coppa accolto dai tifosi a Fiumicino

Atterrato con un volo proveniente da Melbourne in Australia, Sinner è stato fotografato in aeroporto, tra le braccia una sacca verde all'interno della quale c'è la coppa. Ad accogliere il tennista i tifosi in festa, che lo stavano aspettando all'uscita del Terminal 3. Ha raggiunto l'uscita preceduto dai poliziotti, che lo hanno scortato. Sinner per il momento non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, si è lasciato immortalare timidamente dalle fotocamere dei giornalisti sulla scala mobile, salutando con la mano.

Il campione del tennis incontrerà Meloni e Mattarella

Stando a quanto riportano le agenzie di stampa il campione italiano dovrebbe raggiungere prima la famiglia a Bolzano e poi tornare a Roma mercoledì per dedicarsi agli appuntamenti istituzionali e ad uno shooting fotografico in un luogo iconico della città.

Dal capo dello Stato giovedì oltre a Sinner verrà ricevuta una delegazione formata da tutti i giocatori che hanno vinto la Coppa Davis (Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e il capitano non giocatore Filippo Volandri), accompagnati dal presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi. Si ipotizza che Jannik Sinner parteciperà anche al Festvan di Sanremo.