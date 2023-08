Isola del Liri, 77enne ferita nell’orto da tre cinghiali: in ospedale con 50 punti di sutura Ieri pomeriggio la donna si trovava nell’orto vicino casa quando è stata aggredita da tre esemplari. La 77enne ha riportato ferite al braccio, alla mano e alla gamba, ma non è in pericolo di vita.

A cura di Teresa Fallavollita

È stata ferita da tre cinghiali al braccio, alla mano e alla gamba. Lo spiacevole incontro ravvicinato è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 21 agosto, a Isola del Liri (località Capitino), in provincia di Frosinone. La donna, 77 anni, è stata in seguito portata in ospedale, dove le sono stati applicati 50 punti di sutura.

Nel pomeriggio di ieri, l'anziana era nell'area adiacente alla sua abitazione adibita a orto quando si è trovata improvvisamente di fronte tre cinghiali di grossa taglia. Stava raccogliendo gli ortaggi da lei coltivati e non si sarebbe accorta dell'arrivo degli ungulati. Questi – probabilmente avvicinatisi alla ricerca di bulbi, tuberi e radici, o comunque di zone umide – si sono però rivolti verso la 77enne e l'hanno aggredita: la donna ha riportato ferite alle gambe, a un braccio e alle mani, con le quali si è protetta, provando ad allontanarli.

Nonostante il grande spavento e le ferite riportate, la donna è riuscita a rientrare nella sua abitazione e dare l'allarme. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 che ha portato l'anziana, che nel frattempo aveva perso molto sangue, al Pronto soccorso dell’ospedale di Sora dove è stata medicata con 50 punti di sutura. La 77enne non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono migliorate già in serata.

L'incidente di pochi giorni fa

Sempre sulle cronache locali della provincia di Frosinone, a Monticelli di Esperia, pochi giorni fa era comparsa la notizia dell'incidente di un motociclista della zona che era stato portato in ospedale con una frattura scomposta a una gamba. Nell'impatto avvenuto nella tarda serata dello scorso giovedì 17 agosto era coinvolto un cinghiale. L'animale sarebbe sbucato in mezzo alla carreggiata all'improvviso e il conducente non avrebbe fatto in tempo a schivarlo, colpendolo. Il ragazzo, 36 anni, era caduto dal mezzo, riportando la frattura di cui sopra.