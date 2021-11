Investito sulla Termini – Centocelle: uomo tratto in salvo è in gravi condizioni L’incidente è avvenuto attorno alle 6.40 alla fermata di via Giolitti subito prima del capolinea di Termini. Sul posto i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo l’uomo, ferito gravemente è stato trasferito in ospedale.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi – venerdì 19 novembre – in via Giovanni Giolitti, la via che corre parallela alla Stazione Termini dove, subito prima del capolinea, un uomo è rimasto incastrato tra la banchina e il treno in arrivo sulla linea Termini-Centocelle. Erano circa le 6.40 quando, per cause ancora da chiarire il passeggero è finito sotto il convoglio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che si sono messi a lavoro per liberare il sessantunenne investito dalla metropolitana leggera. Per le operazioni di soccorso è stato necessario l'ausilio di un carro sollevamenti. Gravemente ferito, l'uomo investito è stato affidato alle cure mediche del personale del 118 che lo hanno trasferito in ospedale a bordo di un'ambulanza. È stato ricoverato in codice rosso. Sul posto anche la Polizia Ferroviaria a lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente.

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione del trenino giallo della ferrovia Termini-Centocelle, con i conseguenti disagi per i passeggeri. La tratta è stata interrotta anche per le linee di tram 5-14 e 19. Il servizio è stato ripristinato dopo circa un'ora.