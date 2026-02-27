Investito in scooter a Montesacro, morto in un incidente il militante di Fratelli d’Italia Renzo Mariani

Renzo Mariani, militante di Fratelli d’Italia morto a 77 anni (Da Maurizio Caserini)

È morto dopo due giorni in ospedale Renzo Mariani, militante di Fratelli d'Italia di 77 anni, vittima di un incidente stradale in zona Montesacro a Roma nella sera di martedì 24 febbraio. Lo scooter Yamaha su cui viaggiava Mariani, pensionato, è stato travolto da un'auto su viale Jonio, all'incrocio con via Matteo Bandello intorno alle 20.30.

Alla cui guida della vettura c'era un 26enne, fermatosi a soccorrere l'uomo. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, Mariani è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e, nonostante gli sforzi del personale medico, il 77enne è deceduto ieri giovedì 26 febbraio.

Il saluto degli esponenti di Fratelli d'Italia del Municipio III

"Ciao Renzo Mariani, militante di sogni e realtà", ha scritto Maurizio Caserini, coordinatore e portavoce di Fratelli d'Italia del Municipio Roma lll. "Il Circolo Talenti e il Coordinamento piangono oggi la scomparsa di un amico sincero, un militante vero, travolto da un maledetto incidente stradale. Perdiamo una colonna portante – continua Caserini -, una persona che non si è mai risparmiata e che ha creduto fino all'ultimo nelle nostre battaglie. La tua assenza peserà come un macigno, ma porteremo il tuo esempio sempre con noi. Buon viaggio amico e pilastro della nostra comunità. Continueremo a camminare insieme".

Nel ricordo di Renzo Mariani si è aggiunto anche il consigliere di municipio Manuel Bartolomeo con un messaggio sui social: "Attivista sempre presente presso la sede di Via Italo Svevo, persona pacata e disponibile, partecipava con impegno a ogni banchetto di Fratelli d’Italia nel III Municipio.