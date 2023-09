Investito da un’auto mentre era in monopattino: elisoccorso in codice rosso un 16enne, è grave È stato investito mentre viaggiava a bordo del suo monopattino nella zona di Trastevere: trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto, oltre ai caschi bianchi, anche i vigili del fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (La Presse)

È successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 settembre 2023, all'altezza del civico 84 di via Alessandro Santini, nel quadrante nord ovest della capitale, nella zona di Trastevere, in una strada che porta in piazza di San Cosimato. Mentre si trovava a bordo di un monopattino, un ragazzo di 16 anni è stato investito da un'automobile.

A seguito dell'incidente, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul luogo del sinistro, oltre alla Polizia Locale di Roma Capitale, la squadra IV A dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto la segnalazione per soccorso a persona. I pompieri sono arrivati sul posto verso le 13.3o, quando l'adolescente, un ragazzo di appena 16 anni, era già stato affidato alle cure del 118.

L'arrivo dei soccorsi

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Monteverde hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi del caso per l'incidente. Non si conosce ancora l'esatta dinamica del sinistro: secondo i primi accertamenti, il ragazzo si trovava a bordo del suo monopattino quando c'è stato lo scontro con l'automobile.

Le condizioni di salute del sedicenne

Nel frattempo il sedicenne è stato preso in cura dagli operatori del personale sanitario del 118, arrivati non appena ricevuta la segnalazione, che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. In base ad un primo controllo delle ferite riportate dopo il sinistro, le condizioni del ragazzo sono state valutate con un codice rosso. Per trasportarlo il più velocemente possibile in una struttura ospedaliera, è stato richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza che ha preso in cura il giovane: le sue condizioni sono davvero critiche.