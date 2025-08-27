Investito da un treno alla stazione di Palo Laziale: morto un uomo di 39 anni

La tragedia è avvenuta ieri sera nella stazione di Palo Laziale. Solo poche ore prima, un’altra persona è morta dopo essere stata investita da un altro treno, questa volta a Ostiense.

Immagine di repertorio

Ancora una tragedia sulle linee ferroviarie romane: un uomo di 39 anni è stato investito da un treno nei pressi della stazione di Palo Laziale. Il 39enne, di cui non sono state diffuse le generalità, è morto sul colpo, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria e la scientifica, oltre all'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Proprio per consentire i rilievi, la circolazione è stata interrotta tra Ladispoli e Maccarese lungo la linea Pisa – Roma, con conseguenti disagi per i pendolari che in serata stavano tornando a casa. Al termine degli accertamenti la circolazione è tornata regolare.

Indagini della polizia sulla morte del 39enne

Da capire, come prassi in questi casi, se il 39enne sia stato investito dal treno per una fatalità, un incidente, o se il suo sia stato invece un gesto volontario. Le forze dell'ordine hanno ascoltato il macchinista, sotto shock per l'accaduto, e stanno cercando di ricostruire l'evento, in modo da poter ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Ieri un uomo investito dal treno a Ostiense

Solo ieri un altro incidente alla stazione di Ostiense, con una persona investita dal treno regionale in servizio su quella tratta. Anche in questo caso la vittima è morta sul colpo a causa dell'impatto devastante con il mezzo, con il macchinista che non ha potuto fare nulla per arrestare il convoglio a quella velocità. L'incidente, con i successivi accertamenti dell'autorità giudiziaria, ha reso necessario sospendere per i rilievi il servizio su quella tratta, con treni soppressi e ritardi sulla linea Roma – Pisa fino a 120 minuti.