Una persona investita e uccisa dal treno a Ostiense: corse cancellate e ritardi fino a 120 minuti

Una persona è stata investita questa mattina dal treno tra le stazioni di Ostiense e Tuscalana. La vittima, non ancora identificata, è morta sul colpo.

Immagine di repertorio

Una persona è stata investita e uccisa da un treno da un treno in transito sulla tratta Roma – Viterbo tra la stazione Ostiense e Tuscolana. L'incidente è avvenuto alle 7 del mattino, poco dopo l'alba, causando disagi e rallentamenti in uno dei nodi più trafficati della capitale. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer e della Polizia scientifica per accertamenti e l'autorità giudiziaria per accertamenti. La circolazione, sospesa in un primo momento, è stata riattivata, ma al momento è ancora fortemente rallentata, soprattutto per quanto riguarda la tratta Roma – Pisa, con ritardi fino a 120 minuti.

"La circolazione è fortemente rallentata per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria tra Roma Trastevere e Roma Ostiense – si legge su Trenitalia -. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni". Pesanti dunque le conseguenze per i pendolari, costretti a trovare mezzi alternativi per giungere a destinazione. Non è escluso che i disagi per chi deve prendere il treno possano protrarsi anche nelle prossime ore.

Cosa sia accaduto è al momento al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno indagando sul caso. Da capire se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Sarà ascoltato il macchinista del treno, per il quale è stato impossibile arrestare il treno in corsa, per capire se la persona stava attraversando i binari o camminando lungo di essi, o se si sia gettata volontariamente contro il convoglio mentre passava.