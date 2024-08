video suggerito

Investito a 26 anni nel giorno del suo compleanno sulla Casilina: si chiamava Aleksandar Nikolic Si chiamava Aleksandar Nikolic e aveva appena compiuto 26 anni: è morto il giorno del suo compleanno, investito da una Smart sulla Casilina a Borgata Finocchio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si chiamava Aleksandar Nikolic il ragazzo di 26 anni travolto e ucciso da una Smart la notte scorsa, fra domenica 11 e lunedì 12 agosto, sulla via Casilina, a borgata Finocchio. Il giovane stava attraversando la strada quando è stato investito da una Smart alle tre della mattina di lunedì. Ha perso la vita sul colpo.

Al volante della Smart una ragazza di 28 anni. Sul luogo dell'incidente, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Tiburtino che hanno immediatamente fatto scattare le indagini.

L'incidente in via Casilina

Stava attraversando la strada quando è stato investito. Questo è quanto ricostruito sull'incidente in cui ha perso la vita Aleksandar Nikolic , 26 anni appena compiuti. Come riporta la Repubblica, però, l'esatta dinamica dello scontro non sarebbe ancora chiara. La ragazza alla guida dell Smart potrebbe aver avuto un colpo di sonno. In alternativa, invece, l'ipotesi è che a causare l'incidente possa essere stato un tratto poco illuminato della strada e l'alta velocità.

Subito dopo lo scontro anche la ventottenne è stata soccorsa e trasferita d'urgenza al policlinico di Tor Vergata dove è stata sottoposta ai test di rito. Nel frattempo è stata denunciata per omicidio stradale.

Strade di sangue a Roma la scorsa notte

La morte di Nikolic è soltanto una delle tante avvenute nel corso della stessa notte. Poco più a sud, ad Aprilia, lungo la Nettunense è morta investita anche una ragazza di 19 anni Maria Jasmine Buha, promessa del violino. Nello scontro fra due auto a Civita Castellana, nel Viterbese, invece, hanno perso la vita Ana Leticia De Barros e Fabrizio Rompietti.