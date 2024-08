Chi è la 19enne investita da un camion sulla Nettunense: si chiamava Maria Jasmine Buha

video suggerito

Si chiamava Maria Jasmine Buha ed aveva 19 anni: ha perso la vita stanotte in un investita da un camion sulla Nettunense, fra Lanuvio e Aprilia.

A cura di Beatrice Tominic

Marie Jasmine Buha, la diciannovenne travolta e uccisa sulla Nettunense.

Si chiamava Maria Jasmine Buha la diciannovenne travolta e uccisa nella notte in via Nettunense tra Lanuvio e Aprilia la notte scorsa. La ragazzaa si trovava in sella ad una moto, alla guida un suo amico di 22 anni. Stavano viaggiando lungo la Nettunense quando c'è stato l'impatto con un camion. Dopo lo scontro, la persona alla guida del mezzo non si è fermato a prestare soccorso.

L'incidente e l'arrivo dei soccorsi

Lo scontro è avvenuto stanotte, fra domenica 11 e lunedì 12 agosto 2024. Lo scontro è stato violentissimo. Sul posto, mentre la persona alla guida del camion aveva già fato perdere le sue tracce, sono arrivati i soccorsi. I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che si sono messi subito alla ricerca della persona al volante al momento dell'incidente e gli operatori del pronto soccorso del 118 che hanno provato a fare di tutto per rianimare la giovane. Ma per lei non c'è stato niente da fare.

Secondo quanto emerso dai rilievi, sembra che la ragazza sia scivolata dalla moto, una Honda Cbr 1000 e poi investita dal mezzo pesante che stava arrivando in direzione opposta. La persona alla guida potrebbe anche non essersi accorta di quanto avvenuto. Nel frattempo continuano le indagini in corso. Al vaglio dei militari anche le immagini delle telecamere nel tratto stradale.

Maria Jasmine Buha: chi era la 19enne investita

Nata in Romania, viveva da anni con la famiglia ad Aprilia. Maria Jasmine Buha, la diciannovenne morta nell'incidente di questa notte, era una promettente musicista. Fin da piccola aveva ottenuto grandi risultati suonando il violino. Per il liceo aveva scelto l'indirizzo musicale del Liceo Manzoni di Latina ed era primo violino nell’orchestra della scuola.