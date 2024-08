video suggerito

Investita Rachel Terracina, la moglie di Enzo Bondi: "Angelo mio ho ancora un bel po' da fare qui" Rachel Terracina, la moglie del noto tiktoker deceduto l'8 agosto a causa di un malore improvviso, è stata investita insieme al padre mentre attraversa le strisce pedonali.

A cura di Natascia Grbic

Rachel Terracina ed Enzo Bondi

Rachel Terracina, la moglie di Enzo Bondi, il noto tiktoker romanista deceduto tre settimane fa a causa di un malore, è stata investita insieme al padre mentre camminava sulle strisce pedonali. La donna è viva per miracolo: adesso è ricoverata all'ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita. Terracina, devastata dalla morte del marito, ha affidato ai social un lungo messaggio dedicato al marito, colto da malore mentre stava passeggiando sul Lungotevere. "Angelo mio ho ancora un bel po' da fare qui eh", ha scritto, subito dopo l'incidente.

"Eccomi qua. Sono in un ospedale, reparto neurologia. Testa fasciata, punti in testa, sangue ovunque secco sul corpo, lividi sparsi qua e la. Mi hanno investita, tu lo sai, insieme a papà, e da terra ho rivolto gli occhi al cielo e ricordo di aver urlato il tuo nome. Forse sbaglio, ho un trauma serio, ma ricordo che mentre tutti intorno urlavano, io guardavo il cielo. Sono stata male. Sto male".

L'incidente è avvenuto giovedì sera sulle strisce pedonali di via Grimaldi, zona Marconi. Rachel Terracina stava attraversando insieme al padre quando entrambi sono stati travolti da un'auto guidata da un uomo di 57 anni, che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, che hanno portato immediatamente i feriti in ospedale, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per gli accertamenti sull'incidente. Il conducente del veicolo è stato sottoposto, come da prassi, ai test alcolemici e tossicologici, in modo da aiutare a fare luce sulla dinamica. Nonostante le gravi condizioni, Terracina e suo padre non sono in pericolo di vita, anche se entrambi ancora ricoverati in ospedale.

Enzo Bondi, noto sui social come Kaiserjny, è stato trovato privo di vita sul Lungotevere l'8 agosto. L'uomo è deceduto a causa di un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. La sua morte ha sconvolto un'intera comunità che lo seguiva e lo apprezzava per il suo lavoro calcistico, e per i divertenti video con la moglie che ogni tanto pubblicava sui social. A ricordarlo, anche i tifosi della Roma, che nella partita contro l'Empoli avevano esposto uno striscione: "Vivere nel cuore di chi resta non è morire. Buon viaggio Enzo".