La Curva Sud ricorda Enzo Bondi, il Kaiserjny di TikTok morto improvvisamente qualche giorno fa Con un grande striscione esposto nel corso della partita tra Roma ed Empoli la Curva Sud ha voluto ricordare Enzo Bondi, l’influencer morto pochi giorni fa a causa, probabilmente, di un malore improvviso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

"Vivere nel cuore di chi resta non è morire, buon viaggio Enzo". Con un grande striscione esposto nel corso della partita tra Roma ed Empoli la Curva Sud ha voluto ricordare Enzo Bondi, l'influencer morto pochi giorni fa a causa, probabilmente, di un malore improvviso. Allo stadio Olimpico c'erano anche Rachel, la compagna di Enzo, e i suoi tre figli. "Non posso sostituirmi a te, non ne sarei capace. posso pero prometterti che vivrai in eterno in ogni gesto nostro. ci manchi superuomo", il ricordo di Rachel su TikTok con un video sulle note della canzone ‘Your Song’ di Elton John.

Enzo Bondi è stato trovato senza vita a Roma in Lungotevere Dante nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto. Secondo i primi accertamenti, il 39enne potrebbe essere morto a causa di uno shock anafilattico, ma i risultati dell'autopsia ancora non sono stati diffusi. Sulla sua morte stanno indagando anche i carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e hanno ascoltato chi si trovava con lui prima della morte. Non sembrano esserci dubbi, tuttavia, che Bondi sia morto a causa di un malore improvviso, non essendo stati ritrovati sul suo corpo traumi o segni di aggressione. L'ipotesi più plausibile, come accennato, è quella di una violenta e imprevedibile reazione allergica.

Su TikTok Bondi era diventato famoso con il nome di Kaiserjny. Tifosissimo della Roma, sui social network pubblicava proprio video sul calciomercato e sulla tattica della squadra giallorossa. La Curva Sud ha per questo voluto ricordarlo con uno striscione allo stadio Olimpico, esposto prima della partita di ieri sera tra Roma ed Empoli.