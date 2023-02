Investita mentre è con il cane: donna in ospedale, la cucciola è dispersa. “Aiutateci a trovarla” Una donna è stata investita questa mattina in via Ipogeo degli Ottavi a Roma. La signora si trova ora in ospedale, mentre la cagnolina è dispersa. La famiglia è disperata e la sta cercando.

A cura di Natascia Grbic

Una donna è stata investita questa mattina in via Ipogeo degli Ottavi a Roma, in zona Ottavia. La signora, che è stata portata in ospedale per le ferite riportate, aveva con sé Lola, la sua cagnolina di cinque anni. Per la paura, è fuggita subito dopo l'urto violentissimo tra la vettura e la sua proprietaria. La donna è ancora in ospedale, e la famiglia sta aspettando che vi siano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. E intanto stanno cercando Lola, della quale al momento non c'è ancora traccia.

"Siamo disperati", ha dichiarato la nuora della donna a Fanpage.it. La cagnolina è stata avvistata verso le 12 nell'area verde vicino al luogo dell'incidente, ma chi l'ha vista non è riuscito a prenderla. "È buona ma molto paurosa, per favore aiutateci a trovarla", l'appello dei familiari, che temono per la sua incolumità. Il cane dovrebbe avere ancora il collare o una pettorina rossa addosso, e il guinzaglio attaccato.

La padrona del cane è in ospedale: ferita, ma non in pericolo di vita, deve essere sottoposta a una tac a causa di una forte botta alla testa. "I medici vogliono tenerla sotto osservazione questa notte per sicurezza ma lei vuole uscire per cercare il cane", spiega la nuora della donna.

Leggi anche Mamma si addormenta mentre allatta in ospedale, il neonato muore soffocato

Sono tantissime le persone che si stanno mobilitando per la cagnolina: l'appello lanciato dai familiari è stato condiviso sui social centinaia di volte, e in tanti nella zona stanno tenendo gli occhi aperti per vedere se riescono ad avvistarla. La speranza è che possa essere ritrovata prima di sera, e che non sia uscita dal parco: il rischio è che Lola, impaurita per i rumori, possa andarsi a infilare in luoghi pericolosi o, peggio ancora, essere investita da una macchina.