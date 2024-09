video suggerito

Investita mentre attraversa la strada alla Magliana, 46enne morta dopo due giorni di agonia Federica Giallonardi era stata ricoverata in condizioni disperate all’ospedale San Camillo di Roma. La donna stava attraversando la strada quando è stata presa in pieno da una Citroen C1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Non ce l'ha fatta Federica Giallonardi, la donna di 46 anni investita la sera del 2 settembre tra via delle Vigne e via di Generosa, alla Magliana, quartiere alla periferia di Roma. Le sue condizioni, ai soccorritori del 118 intervenuti sul posto, erano apparse disperate. Trasportata immediatamente all'ospedale San Camillo, i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Giallonardi è morta dopo due giorni di ricovero a causa della gravità delle ferite riportate nello schianto.

L'incidente è avvenuto verso le 21.30. L'uomo alla guida dell'auto, una Citroen C1, si è fermato a prestare soccorso. Risultato negativo ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe, la sua posizione è adesso al vaglio degli inquirenti. L'uomo rischia, come sempre in questi casi, una denuncia per omicidio stradale.

A occuparsi delle indagini sono gli agenti della Polizia Locale del gruppo XII Monteverde. Gli accertamenti sono al momento ancora in corso, con l'auto che ha investito Giallonardi sequestrata per approfondire l'accaduto. Da capire – questo attualmente non è ancora chiaro – se la donna stesse attraversando sulle strisce, e se quindi la macchina non abbia rallentato in prossimità delle stesse. Accertamenti sono in corso anche sulla velocità alla quale stava procedendo la vettura guidata dall'uomo.