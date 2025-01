video suggerito

Investita da un'auto che passa col rosso dopo il compleanno della nipotina: morta Cynthia Ventucci Si chiamava Cynthia Ventucci la donna di 69 anni investita venerdì sera su via Casilina. Accanto a lei il marito, che non ha potuto fare altro che assistere impotente alla scena.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Cynthia Ventucci la donna uccisa venerdì sera mentre attraversava la strada in via Filippo Fiorentini, all’incrocio con via Giuseppe Antonio Andriulli. Ventucci, 69 anni, era appena stata alla festa della nipotina e stava tornando a casa insieme al marito quando una Fiat Panda guidata da un ragazzo di trent'anni l'ha travolta, uccidendola sul colpo. Il marito, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, ha assistito alla scena sotto shock senza poter fare nulla.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, i testimoni che hanno assistito alla scena sostengono che la Fiat Panda sia passata con il rosso. Sembra che il 30enne, adesso denunciato per omicidio stradale, procedesse ben oltre il limite di velocità consentito in quel tratto, e che non abbia rispettato il rosso del semaforo. Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare questa versione dei fatti, e accertare se effettivamente il ragazzo sia passato con il rosso oppure no.

Per Cynthia Ventucci, ex dipendente dell'atelier di Valentino da qualche anno in pensione, non c'è stato nulla da fare. L'impatto con la Fiat Panda è stato talmente forte da scaraventarla per diversi metri, uccidendola praticamente sul colpo. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La 69enne abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente. Tante le persone che la conoscevano e che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa della donna, stimata e apprezzata per la sua disponibilità e la sua gentilezza.