Investita con l'auto dal fidanzato, la 20enne era già finita più volte in ospedale dopo liti Gli inquirenti valutano la posizione del ragazzo che ha investito la fidanzata con l'auto. Dagli accertamenti è emerso come non sarebbe la prima volta che è finita in ospedale a causa sua. Domenica stavano litigando.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

La ventenne ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata investita dal fidanzato non era la prima volta che finiva in ospedale a causa sua. L'episodio è accaduto in via San Francesco a Paliano, in provincia di Frosinone, nella tarda serata di domenica scorsa 23 febbraio.

Gli investigatori come riporta Il Corriere della Sera hanno scoperto che a settembre del 2024 i due fidanzati hanno litigato animatamente. Una discussione che è degenerata e al termine della quale la ragazza è finita al pronto soccorso con sette giorni di prognosi. I carabinieri sono interventi anche in altre occasioni, da parte della ragazza non è mai stata sporta denuncia nei confronti del fidanzato, che respinge ogni accusa, come quella di domenica scorsa. Il sospetto sul quale cercano di far luce gli investigatori è se il ragazzo l'abbia investitita di proposito.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Secondo quanto ricostruito finora domenica scorsa i due fidanzati sono stati visti litigare in strada durante la sfilata dei carri allegorici di carnevale. Verso le 23 il ragazzo ha investito a suo dire per sbaglio la giovane, e si è presentato spontaneamente in caserma. Ha raccontato che entrambi erano in macchina, hanno cominciato a litigare e lei è scesa, mentre lui è ripartito.

Nel mentre l'avrebbe investita senza accorgersene. Una versione che però non ha convinto i militari. Fondamentali si riveleranno in sede d'indagine le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato l'accaduto.

Il ragazzo indagato per lesioni e omissione di soccorso

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza in codice rosso. La ventenne è rimasta ferita ad una gamba e al bacino. Oggi la paziente è sempre ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Camillo a Roma. I medici l'hanno sottoposta ad un intervento chirurgico. Nel frattempo il ragazzo è indagato per le lesioni e l’omissione di soccorso.