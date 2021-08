Investimento ad Anzio, auto travolge e uccide una donna I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica di un incidente stradale in via Ardeatina ad Anzio, sul litorale della provincia a Sud di Roma, dove un’auto con alla guida un 73enne ha ucciso una donna di 72 anni mentre attraversava la stada. L’anziana è deceduta durante il trasporto in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è morta travolta da un'auto in via Ardeatina ad Anzio. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, martedì 24 agosto. La vittima è è una settantduenne, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un'auto, una Renault Kango, l'ha investita. Alla guida della macchina c'era un uomo di settantatré anni, che si è fermato a prestare soccorso. La scena si è svolta davanti ai passanti che, preoccupati per le condizioni di salute della donna, hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Morta l'anziana investita ad Anzio

Le condizioni dell'anziana sono parse fin da subito critiche. Sul luogo della segnalazione è intervenuto in breve tempo il personale sanitario che l'ha soccorsa e ha cercato di rianimarla. Poi la corsa verso il pronto soccorso più vicino, a sirene spiegate. Nulla da fare per la donna, morta poco dopo l'arrivo in ospedale, il decesso è sopraggiunto a causa delle gravi ferite e trami riportato nell'impatto con la vettura. Presenti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico del conducente dei veicolo. L'ipotesi è che l'automobilista, risultato negativo ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, si sia distatto alla guida. L'automobile come da prassi è stata posta sotto sequestro per eventuali accertamenti.