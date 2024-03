Tragico incidente a Latina, suv travolge un ciclista: morto un ragazzo di 28 anni Suv travolge e uccide un ciclista a Latina: l’incidente mortale nella notte. Per il ragazzo, un 28enne, non c’è stato niente da fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un suv. È successo stanotte a mezzanotte a Latina, lungo via Epitaffio. In sella alla bicicletta un ragazzo di 28 anni. Al volante, secondo quanto riportato dalle testate locali, un uomo di 45 anni che stava viaggiando verso Latina Scalo. Per il ventottenne non c'è stato più nulla da fare: lo scontro è stato fatale per il giovane motociclista.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme sul posto, sono arrivati i soccorsi: i primi a raggiungere il luogo dello scontro sono stati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, in ambulanza. Ma è parso subito chiaro che per il giovane non c'era nulla da fare. L'impatto con il suv è stato fatale per il ventottenne e i soccorritori sono stati costretti a dichiarare il decesso del ragazzo.

La dinamica dell'incidente

Oltre ai soccorritori, sul posto anche i carabinieri della sezione Radiomobile che, non appena giunti sul luogo dello scontro, hanno iniziato a svolgere i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro mortale. Quando hanno raggiunto il luogo dello scontro i militari hanno trovato il corpo del giovane sbalzato a bordo strada, ormai già privo di vita.

Mentre continuavano i controlli sul posto, sono stati anche disposti gli esami sul conducente quarantacinquenne che si trovava alla guida del suv: i risultati aiuteranno a chiarire eventuali mancanze da parte sua. Nel frattempo spetta ai carabinieri il compito di fare chiarezza: cercare di ricostruire la dinamica dello scontro e evidenziare eventuali responsabilità da parte delle persone coinvolte.