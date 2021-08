Investe un ragazzo in monopattino e scappa: rintracciato e denunciato 50enne Un ragazzo di 27 anni è stato investito in zona Borghesiana da un uomo al volante di una Mercedes che si è successivamente dato alla fuga. Ma purtroppo per lui gli agenti della Polizia Locale lo hanno rintracciato e denunciato per omissione di soccorso. Il giovane è stato medicato al Policlinico di Tor Vergata: le sue condizioni non sono gravi.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio (La Presse)

Un uomo di cinquant'anni è stato rintracciato e denunciato dagli agenti della Polizia Capitale di Roma Capitale, si era dato alla fuga dopo aver investito che viaggiava a bordo di un monopattino in via Davoli, in zona Borghesiana alla periferia Sud della Capitale. A rimanere ferito nell'investimento un giovane di 27 anni a cui l'uomo non si era fermato a prestare soccorso, dandosi invece a una veloce fuga nella speranza di far perdere le proprie tracce.

La Mercedes rintracciata grazie alle telecamere di videosorveglianza

Mentre il ragazzo veniva medicato al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata i caschi bianchi del VI Gruppo Torri acquisivano i filmanti delle telecamere di video sorveglianza della zona, riuscendo così a risalire all'auto coinvolta nel sinistro, una Mercedes, presentandosi così all'abitazione del proprietario. L'uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso e si è visto ritirare la patente di guida.

Viale della Primavera: muore in un frontale 34enne

Nella pomeriggio di ieri un drammatico incidente è avvenuto in viale della Primavere nel quartiere di Centocelle, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto ha perso la vita una donna di 34 di nazionalità albanese. Al volante dell'altra vettura coinvolta nell'incidente un giovane di 21 anni che, rimasto ferito è stato trasferito in ospedale per essere medicato e qui è stato sottoposto ai test di rito per l'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti. L'autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica del sinistro mortale e accertare eventuali responsabilità nella tragedia.