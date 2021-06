in foto: Via Nomentana altezza incrocio via Val D’Ossola (Foto di Google Maps)

Si cercano testimoni per l'incidente avvenuto ieri mattina in via Nomentana, all'incrocio con via Val d'Ossola. Amici e parenti dell'uomo di 69 anni investito insieme al suo cane, un Beagle che purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto, stanno diffondendo numerosi appelli sui social e nei gruppi della zona per pregare chiunque abbia visto qualcosa di contattarli. La Polizia Locale sta cercando di rintracciare il conducente del camion bianco che ha preso in pieno il 69enne e il fedele amico a quattro zampe, dandosi poi alla fuga a tutta velocità. L'uomo non è stato ancora identificato, anche se le possibilità di trovarlo sembrano siano molto alte. Gli agenti hanno sentito numerosi testimoni e hanno vagliato le immagini delle telecamere di sorveglianza per vedere se c'è traccia del mezzo, in modo da prendere la targa e risalire al conducente.

Investe 69enne col cane e scappa: la tragedia durata pochi secondi

Il tragico incidente risale a ieri mattina. Erano circa le 7.30, il 69enne era uscito presto per fare una passeggiata con il suo beagle e godersi il fresco a due passi da casa. Quando ha attraversato via Nomentana, la tragedia: un camion bianco l'ha preso in pieno, senza frenare, trascinando il povero cane per metri e sbalzando lui di lato. Subito i passanti si sono fiondati su di lui per aiutarlo, una verificatrice Atac gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza. Poi è stato portato d'urgenza all'Umberto I, dove è ancora ricoverato in condizioni molto gravi. Per il cane, invece, non c'è stato nulla da fare. È stato coperto con un lenzuolo, purtroppo è morto praticamente sul colpo a causa del violento impatto con il mezzo. Una vera e propria tragedia alla quale hanno assistito numerose persone e che è durata pochissimi secondi: nessuno, stando alle informazioni apprese finora, è riuscito a prendere il numero di targa del pirata della strada datosi alla fuga senza nemmeno frenare.