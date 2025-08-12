Investe 16enne sullo scooter e scappa: rintracciato pirata della strada, ha rifiutato l’alcol test

L’incidente è avvenuto la scorsa notte sulla Strada regionale 82 Valle del Liri. Il 16enne è stato portato in ospedale, mentre il pirata della strada è stato rintracciato a poche ore dalla fuga.

Ha investito un ragazzino di sedici anni che stava percorrendo la Strada regionale 82 Valle del Liri e poi è scappato in piena notte senza prestare soccorso, lasciando il minore ferito sull’asfalto. L’uomo però, è stato identificato e rintracciato poche ore dopo dai carabinieri a Isola del Liri, in via Napoli: è stato denunciato non solo per omissione di soccorso, ma anche per aver rifiutato di effettuare l’alcol test. Il 16enne investito, fortunatamente, se la caverà: ricoverato all’ospedale di Sora è stato dimesso con numerosi punti di sutura a causa delle ferite riportate nello scontro.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte ad Arpino. Il giovane stava tornando a casa con alcuni amici dopo aver passato la serata fuori, quando il suo scooter è stato urtato dall’automobilista, che sfrecciava a tutta velocità. Il 16enne è caduto a terra, mentre l’uomo – nonostante si fosse accorto di quanto accaduto, si è dato immediatamente alla fuga, cercando di far perdere le sue tracce. Sono stati gli amici del minore a soccorrerlo e dare l’allarme.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della locale stazione. Mentre gli operatori sanitari hanno portato il ragazzo in ospedale, i militari hanno avviato immediatamente le indagini per rintracciare il pirata della strada. L’uomo è stato identificato poco dopo: raggiunto dalle forze dell’ordine in via Napoli, si è rifiutato di effettuare l’alcol test, venendo così denunciato non solo per omissione di soccorso, ma anche per non aver voluto effettuare l’esame.