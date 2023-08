Intrappolati in sei sulle montagne russe dello Zoomarine di Pomezia: soccorsi dai Vigili del fuoco Momenti di paura oggi pomeriggio, martedì 1 agosto, al parco acquatico di Roma quando una delle carrozze delle montagne russe si è improvvisamente bloccata, intrappolando all’interno sei visitatori: i Vigili del fuoco sono intervenuti con un montascale, nessun ferito.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Vigili del fuoco.

Un pomeriggio "alternativo", quello vissuto oggi da sei visitatori dello Zoomarine di Pomezia. Arrivati al parco divertimenti e acquatico di Roma con l’intenzione di divertirsi, provare nuove attrazioni e fare il pieno di adrenalina, di certo non avevano previsto un tale epilogo: intorno alle 16.10, infatti, una delle carrozze delle montagne russe si è bloccata, forse per un guasto, e i sei sono rimasti intrappolati all’interno del gioco fino all’arrivo dei Vigili del fuoco. Nessuno dei visitatori ha riportato ferite.

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi

Intorno alle 16.10 di oggi, martedì 1 agosto, il parco divertimenti Zoomarine di Pomezia ha lanciato l’allarme: sei persone sono rimaste intrappolate sulle montagne russe. Una delle carrozze del gioco prediletto dagli amanti della velocità e del brivido, infatti, si è improvvisamente bloccata, ingabbiando di fatto i sei visitatori.

Sul posto, in via Casablanca, sono accorsi i Vigili del fuoco che con un montascale hanno tratto in salvo le persone che si trovavano a bordo: per i sei di sicuro si è trattato di un bello spavento, ma fortunatamente nessuno di loro ha riportato ferite.

Foto: Facebook "Zoomarine".

Il commento del parco: "Normale procedura in questi casi"

Secondo quanto riportato dal Corriere, da Zoomarine fanno sapere che “l'attivazione dei sensori che garantiscono il corretto funzionamento delle attrazioni ha consentito lo stop temporaneo dell'impianto. Alcuni visitatori sono stati fatti scendere dal personale adeguatamente addestrato a questo genere di operazioni e formato rispetto ai protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti mentre il vagone più in alto, con a bordo sei persone, ha richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco che in pochi minuti hanno risolto la situazione”.

Poche ore dopo, sulla pagina Facebook del parco è comparso un post che spiega l’accaduto e rassicura i futuri visitatori: “Oggi condividiamo con voi il funzionamento dei sistemi di sicurezza delle nostre attrazioni. Tutte le attrazioni sono dotate di sensori che ne garantiscono il corretto funzionamento, in caso di inconveniente anche minimo, l'attrazione si ferma. Meglio uno stop in assoluta sicurezza per un controllo per poi riprendere il percorso. Per Zoomarine la sicurezza dei nostri visitatori è la priorità numero uno! Oggi grazie ai protocolli di sicurezza, al nostro staff preparato e all'intervento dei vigili del fuoco abbiamo eseguito la normale procedura in questi casi”.