Intitolata sala convegni del San Camillo ad Agazio Menniti, il medico morto in un incidente sul GRA La nuova Sala convegni dell’ospedale San Camillo di Roma è stata intitolata al dottor Agazio Menniti, primario di neurochirurgia scomparso prematuramente lo scorso 29 aprile in seguito a un incidente stradale. “Porteremo avanti in questo luogo il lavoro di Agazio, un grande uomo, un grande medico e un grande neurochirurgo, che ha sempre lavorato con amore, passione e spirito di dedizione rivolto verso il prossimo”.

A cura di Natascia Grbic

È stata inaugurata questo pomeriggio dall'assessore regionale alla Sanità del Lazio insieme alla direttrice generale dell'ospedale San Camillo di Roma la nuova Sala convegni del nosocomio. Si tratta di una sala che era inutilizzata da molto tempo e che è stata resa di nuovo agibile dopo i lavori che hanno interessato una superficie complessiva di circa 520 metri quadri. Ed è stata intitolata al dottor Agazio Menniti, il neurochirurgo deceduto in un tragico incidente stradale a fine aprile. "Oggi è un momento importante, non solo perché restituiamo un luogo cardine ad una delle più grandi aziende sanitarie della nostra regione e ai professionisti, ma anche perché questo sarà un luogo di confronto per i giovani medici e professionisti – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Porteremo avanti in questo luogo il lavoro di Agazio, un grande uomo, un grande medico e un grande neurochirurgo, che ha sempre lavorato con amore, passione e spirito di dedizione rivolto verso il prossimo".

L'incidente in cui è morto Agazio Menniti

Agazio Menniti, 46 anni, è morto il 29 aprile in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Roma sul Grande Raccordo Anulare. L'uomo, primario di neurochirurgia all'ospedale San Camillo di Roma, stava tornando a casa dopo una delicata operazione salvavita che lo aveva impegnato in ospedale per diverse ore. Mentre si trovava nel tratto compreso tra le uscite Bocce e Casal del Marmo è stato travolto da un'auto, che lo ha fatto cadere violentemente sull'asfalto. Agazio Menniti è stato poi travolto da un altro veicolo che sopraggiungeva da dietro e che non ha fatto in tempo a frenare. Stimato professionista, Menniti era stato il medico di Manuel Bortuzzo. A casa lo aspettavano la moglie e i figli.