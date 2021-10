Insulti, schiaffi e urla contro i bambini: condannate 3 maestre di un asilo nido comunale dell’Eur Sono state condannate a 16 mesi di reclusione con rito abbreviato tre educatrici di un asilo comunale dell’Eur denunciate per maltrattamenti. Le telecamere dei carabinieri hanno ripreso insulti, umiliazioni, punizioni e schiaffi contro bambini tra i 2 e i 3 anni dopo la denuncia dei genitori. Altri due maestre, anche loro denunciate e poi licenziate, hanno invece scelto di affrontare il processo con rito ordinario.

A cura di Redazione Roma

Schiaffi e insulti ai bambini di soli due o tre anni che, proprio nel luogo dove dovrebbero essere più sicuri, venivano presi a parolacce e maltrattati, addirittura tirati per i capelli o fatti oggetto del lancio di giocattoli. I fatti risalgono al 2018 quando, dopo le prove raccolte dai carabinieri grazie a delle microcamere installate di nascosto nelle classi, cinque maestre dell'asilo nido comunale Il Papero Giallo dell'Eur vengono denunciate e rimosse dall'incarico per poi essere licenziate. I sospetti dei genitori che, confrontandosi sui racconti dei loro bambini avevano infine deciso di sporgere denuncia, si erano rivelati veri: le telecamere avevano mostrato le tre maestre rivolgersi con parolacce ai bambini, umiliandoli, distribuire schiaffi sulle mani e sulla testa, comminare punizioni come l'isolamento in una stanza.

Ieri infine è arrivata la sentenza: le tre insegnanti sono state condannate, con rito abbreviato, a un anno e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati dell'età delle vittime. La vicenda giudiziaria però ancora non è conclusa: due educatrici hanno scelto di affrontare il processo ordinario e sono state dunque rinviate a giudizio, mentre la dirigente dei servizi educativi IX Municipio, che era anche responsabile della struttura, dovrà rispondere di omessa denuncia: avrebbe saputo che qualcosa non andava in quella classe, ma non sarebbe intervenuta neanche dopo le segnalazioni dei genitori. Soddisfazione tra i genitori, una dozzina, che hanno portato avanti la causa legale. Anche se nessuno potrà risarcire i loro bambini di quello che gli è stato tolto a scuola, ora un tribunale civile dovrà stabilire il risarcimento che spetta alle famiglie.