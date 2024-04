video suggerito

Terremoto di Amatrice, l’ex sindaco Petrucci condannato per il crollo del B&B dove morirono 3 turisti Il legale di Petrucci, l’avvocato Mario Cicchetti, ha già annunciato che farà ricordo in appello. Nel crollo del bed and breakfast morirono Riccardo Antonucci di 40 anni, Federica Corsaro di 30 e Anna Rosa Russo di 71. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sono stati assolti sette degli otto imputati nel processo per il crollo del bed and breakfast ‘La Margherita' nella fazione di Saletta ad Amatrice, in seguito al terremoto del 24 agosto 2016. In quell'occasione morirono tre turisti romani: Riccardo Antonucci di 40 anni, Federica Corsaro di 30 e Anna Rosa Russo di 71. Condannato invece il geometra Stefano Petrucci, l'allora progettista e direttore dei lavori, oltre che sindaco del comune di Accumuli, in provincia di Rieti. Il giudice di primo grado ha stabilito una condanna a tre anni di reclusione: secondo quanto emerso dal processo, la ristrutturazione di una parte dello stabile fu inadeguata, così come il fatto di aver trasformato una parte del fienile adiacente in un'abitazione. Per Petrucci il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione.

Il legale di Petrucci, l'avvocato Mario Cicchetti, ha già annunciato che farà ricordo in appello. "La sentenza dovrà essere sottoposta al vaglio della Corte d'Appello – ha dichiarato all'Ansa – merita una riforma per quanto riguarda il reato di omicidio colposo di prossima prescrizione. In attesa di leggere le motivazioni restiamo convinti che la Corte d'Appello riformerà questa sentenza".

La perizia aveva stabilito che la struttura del bed and breakfast era molto debole, tanto da farlo crollare subito dopo il terremoto che, nel 2016, ha distrutto i comuni di Amatrice, Arquata e Accumuli. In totale morirono 299 persone in quello che è oggi ricordato come uno degli eventi sismici più tragici della storia d'Italia. Sotto accusa il modo in cui furono costruiti gli edifici, pieni di falle strutturali e non adeguati alle norme di sicurezza.