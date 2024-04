video suggerito

Roma, insultava e strattonava bambini di 3 anni: interdetta per sei mesi educatrice di un asilo nido La donna è stata preventivamente allontanata dall’asilo nido privato convenzionato nel quale lavora, dopo che i carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Una educatrice di un asilo nido privato convenzionato di Roma, è stata raggiunta oggi dalla notifica di una misura che la interdisce dal servizio per sei mesi. I Carabinieri della Stazione di Nuovo Salario hanno bussato alla porta della donna, su mandato della Procura della Repubblica, che ha deciso per emanare tale misura preventiva, essendo l'educatrice in questione gravemente indiziata per maltrattamenti su minore.

L'attività della donna in classe con i bambini è stata monitorata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, che hanno agito a seguito di una denuncia che segnalava come l'educatrice fosse solita strattonare e insultare i suoi piccoli alunni, travalicando ampiamente quanto consentito, e configurando secondo la procura il reato di maltrattamenti.

Avrebbe abusato ripetutamente del suo ruolo, tanto che alla fine molti bambini erano spaventati dall'idea di recarsi all'asilo, proprio nel luogo dove avrebbero dovuto essere più sereni e protetti, facendo scattare più di un campanello d'allarme nei genitori preoccupati dai racconti e dalle reazioni dei loro figli. E purtroppo le prime risultanze investigative avrebbero confermato i sospetti, portando al provvedimento di allontanamento in attesa delle conclusioni delle indagini.