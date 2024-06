Insulta tassista che non le gonfia la ricevuta: licenziata dirigente Fincantieri Sabrina Di Stefano Sabrina Di Stefano, storica militante di Forza Italia e manager di Fincantieri, è stata licenziata. Ha insultato un tassista romano, che si è rifiutato di gonfiarle la ricevuta della corsa, per ottenere un rimborso più alto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ha chiesto al tassista di gonfiarle la ricevuta della corsa a Roma, per avere un rimborso maggiore, quando lui si è rifiutato di farlo, lo ha insultato. Protagonista della vicenda è Sabrina Di Stefano, militante di Forza Italia e manager di Fincantieri, azienda di stato leader nel settore della cantieristica navale, che una volta identificata è stata licenziata. A denunciare l'accaduto è stato il tassista stesso, vittima della richiesta insistente della donna. La scena è stata ripresa da una telecamera interna alla vettura e pubblicata sulla pagina Instagram Welcome to Favelas venerdì 7 giugno scorso.

Il botta e risposta tra Di Stefano e il tassista

Nel video si vede chiaramente cosa è successo quando il taxi ha terminato la corsa. "Mi può fare la ricevuta". Chiede la top manager di Fincantieri al tassista, che le risponde educatamente "certo", prende blocchetto e penna e scrive. "Me la può fare da 20 euro?" lo incalza lei. E il tassista, giustamente, controbatte: "No, come da 20 euro? Gliela faccio da quanto mi ha pagato". E lei insiste: "Che ti cambia, scusa?". "Cambia, cambia" continua lui. "Dimmi che ti cambia!" insomma il dialogo continua con vari botta e risposta. "A lei che le cambia, scusi?" rigira la domanda il tassista. Poi la verità: "Che mi rimborsano qualcosina in più" confessa Di Stefano. "Eh, e a me niente però" chiude la conversazione il tassista, strappando il foglio dal blocchetto e passandoglielo nei sedili posteriori. Lei, scontenta per non aver ottenuto ciò che voleva, replica, offendendo il tassista: "Che rimani stron** come sei!".

Lui però non risponde allo stesso modo, si fa una risata sul fatto che lei ci avesse provato, ma che con lui lo stratagemma della ricevuta gonfiata per il rimborso maggiorato non aveva funzionato. "Simpatica e molto educata soprattutto, complimenti" le dice. Di Stefano infine apre la portiera dicendo: "Capisco che lei è un frustrato, che ha a che fare con la gente" e se ne va. Di Stefano appunto top manager di Fincantieri è dopo l'episodio che l'ha vista protagonista è passata dal chiedere una ricevuta gondiata di 20 euro al ritrovarsi licenziata. Come riporta "Domani" Fincantieri, dopo aver raccolto le denunce anonime, è risalita a lei e ha preso provvedimenti.