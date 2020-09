in foto: I vigili del fuoco sul campo di Paddle (Foto scattata prima dell’emergenza coronavirus)

Insieme sul campo non solo durante le emergenze al servizio delle persone, tra maltempo, allerta meteo e calamità naturali, ma anche per sfidarsi a colpi di racchettoni. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, oltre ad intervenire per le decine di segnalazioni legate alla pioggia e ai temporali che in questi giorni stanno imperversando sulla Capitale, creando numerosi disagi, hanno partecipato ad un torneo di Paddle, che si è disputato nel pomeriggio di ieri, sabato 26 settembre e la cui finale è fissata in calendario per il secondo weekend di ottobre. Ad ospitarli il circolo sportivo Augustea di via Armando Luciani. Fanpage.it racconta questo momento di aggregazione dei pompieri di ben dieci sedi dislocate sul territorio, dalla Tuscolana a Pomezia, che quotidianamente vediamo sfrecciare all'interno dei mezzi per le strade della Capitale, con la loro uniforme da ‘supereroi'. Un'occasione di confronto, per fare squadra oltre il lavoro e raccontarsi gli aneddoti della propria professione, chiedere consigli al collega con più esperienza, scaricare lo stress.

"L'attività motoria è parte integrante dell'ordinamento dei vigili del fuoco – spiega Danilo Biondi, istruttore ginnico dei vigili del fuoco – ho organizzato un Torneo di Paddle esclusivamente per loro, impresa ardua conciliare il tempo libero di ventiquattro colleghi, cercando ore libere che possano incastrarsi su i quattro turni di lavoro che abbiamo. Uno stimolo per mantenersi in forma e riporatre queste qualità durante gli interventi". Sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia nei giorni scorsi di allerta meteo a Roma e provincia e continuano in questo weekend di pioggia. La maggior parte ha riguardato rami ed alberi caduti, strade allagate e persone rimaste intrappolate nelle auto.