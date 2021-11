Insegue un ladro e viene investito: grave guardia giurata. Il furto per un valore di 3 euro Investita una guardia giurata di 39 anni, è in gravi condizioni. Voleva sventare un furto al centro commerciale della Romanina: il valore dell’oggetto rubato era di 3 euro.

A cura di Beatrice Tominic

Sono circa le 10 del mattino di domenica 28 novembre e nel centro commerciale della Romanina sta per consumarsi un furto. Il ladro si trova nel negozio di bricolage e fai-da-te Obi quando nasconde un oggetto nelle tasche. Il gesto non passa inosservata agli occhi della guardia giurata. Ignaro del valore di appena 3 euro della refurtiva, l'uomo decide di intervenire e, alla fuga dell'uomo che lo spintona per guadagnarsi qualche metro di vantaggio, di inseguirlo.

Fuori dal negozio il ladro continua a scappare su un tratto della via che fiancheggia il centro commerciale, via Bernardino Alimena. Ѐ proprio qui che l'addetto alla sicurezza, un trentanovenne romano, è stato investito nel corso dell'inseguimento. La vicenda è ricostruita sulle pagine romane del Messaggero.

L'incidente e le condizioni della guardia giurata

L'impatto con l'automobile è stato fortissimo: l'addetto alla sicurezza è stato sbalzato dal luogo dell'impatto per alcuni metri, restando a terra privo di sensi. Poco dopo sono arrivate la polizia e un'ambulanza e la guardia giurata è stata soccorsa e portata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Una volta in ospedale l'uomo si è mostrato cosciente e oggi non è in pericolo di vita, ma dagli accertamenti sono emersi comunque un trauma cranico e contusioni a seguito dell'urto contro l'automobile e della caduta sull'asfalto.

Leggi anche Furto nel convento Figlie del Sacro Cuore di Gesù di via Casilina: rubati 70mila euro alle suore

Fermato il ladro: è in stato di ferma

Nel frattempo il ladro è stato fermato dalla polizia. L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di furto, nonostante lo scarso valore della merce trafugata. Si tratta di un 44enne di nazionalità romena con precedenti per episodi dello stesso tenore. In stato di fermo sarà processato con rito per direttissima.