Insegue in auto un uomo sull'Aurelia dopo una lite, poi lo accoltella e fugge: caccia ad una Panda La lite, l'inseguimento. Poi il coltello e l'agguato: è successo nel pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno, a Roma. Dopo essere stato colpito l'uomo è stato trasferito al Gemelli, in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

Prima c'è stata la lite per motivi legati alla viabilità, poi l'inseguimento sull'Aurelia. Alla fine gli hanno tagliato la strada e, dopo averli bloccati li hanno fatti scendere. È quanto accaduto ad una coppia di coniugi che si trovava in automobile, nel quadrante di Roma nord ovest in direzione del litorale.

Ad inseguirli, per almeno una decina di minuti, una Panda su cui viaggiavano tre uomini. Dopo averli bloccati sono scesi dalle auto lungo la via Aurelia, al chilometro 21.300 nei pressi dell'uscita per Fregene e Maccarese. Uno di loro ha estratto un coltellino. Poi l'accoltellamento.

Accoltella un uomo dopo una lite in strada: cosa è successo

Dopo la lite, iniziata per motivi legati alla viabilità, i due coniugi cinquantaduenni si sono allontanati in automobile. Dietro di loro, ad inseguirli, la Panda con tre uomini a bordo. Li hanno bloccati con l'automobile, costringendoli a scendere. Poi uno dei tre che viaggiavano a bordo della Panda si è avvicinato al marito, ha estratto un coltello e lo ha colpito.

Gli ha inferto sei coltellati in totale. Fortunatamente la lama non era molto lunga e le ferite non hanno aggiunto gli organi vitali. Nonostante questo, l'uomo è stato comunque trasportato d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli, dove è stato accolto con un codice rosso.

Come sta l'uomo accoltellato sulla via Aurelia

Una volta raggiunto l'ospedale, le ferite dell'uomo sono state giudicate dai sanitari con un codice rosso, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. In totale ha ricevuto sei coltellate: due alla schiena, tre al torace e l'ultima alla mano. Quella all'arto è la ferita più significativa e riguarda i legamenti: non appena arrivato al Gemelli è immediatamente stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Sul luogo dell'accoltellamento, invece, sono arrivati gli agenti della polizia di Roma, quelli del commissariato Aurelio e delle volanti. Sono loro che hanno raccolto le prime testimonianze e hannmo subito aperto le indagini. Spetta a loro il compito di rintracciare la Panda su sui si sono allontanati i tre, in direzione Fregene.