Infernetto, si barrica in casa con le armi dopo un litigio con la moglie e minaccia il suicidio

Un uomo si è barricato in casa, nel quartiere del municipio X di Roma, dopo una lite con la moglie. Deteneva varie armi da fuoco, che non ha usato. Per farlo uscire è servito l’intervento di un mediatore specializzato.

Volanti della poliza (Immagine di repertorio)

Mattinata di tensione nella zona dell'Infernetto a Roma lunedì 15 settembre. Un uomo si è barricato dentro casa, dove deteneva varie armi da fuoco. Fortunatamente si è consegnato dopo qualche ora di trattativa con i mediatori della polizia.

L'uomo deteneva armi, ma non le ha usate

Nel corso degli accertamenti, l'uomo, circa cinquant'anni, è risultato essere un detentore di armi. Ancora non è chiaro in che quantità e di che tipo. Secondo quanto riferito dalla questura, però, durante lo stallo non ha tirato fuori armi o minacciato nessuno e non ci sarebbero feriti.

Gli agenti sono intervenuti sul posto, nel Municipio X, dopo una segnalazione arrivata alle 10 da parte di un vicino di casa. Si denunciava una lite tra marito e moglie. Resta ancora da chiarire quali i motivi e se ci sia stata violenza. All'arrivo i poliziotti hanno trovato la donna fuori dall'abitazione, un villino a pochi metri dal confine della Riserva Naturale di Castelporziano. L'uomo era chiuso dentro, deciso a non uscire e a non far entrare nessuno.

Barricato in casa, esce dopo trattativa con mediatore

Insieme alle volanti del X distretto Lido di Ostia, sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno preso in carica la moglie per tranquillizzarla. Per cercare di convincere l'uomo a lasciare l'abitazione è intervenuto, insieme agli agenti di pattuglia, anche un funzionario mediatore specializzato in queste situazioni. Dopo qualche ora di stallo e di difficile trattativa, intorno a mezzogiorno l'uomo si è arreso e convinto a uscire e a lasciar entrare la moglie. Intanto la polizia indaga sulle motivazioni del gesto.