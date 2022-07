Infermiere trovato morto all’ospedale Grassi di Ostia con una flebo al braccio Dramma all’ospedale Grassi di Ostia, dove un infermiere è stato trovato morto su una barella con una flebo attaccata al braccio.

A cura di Alessia Rabbai

Un infermiere di cinquant'anni è stato trovato morto all'interno dell'ospedale G.B.Grassi di Ostia, disteso su una barella del day hospital e con una flebo attaccata al braccio. I drammatici fatti risalgono alla scorsa notte, tra lunedì 18 e martedì 19 luglio e sono avvenuti nel nosocomio lidense. A dare l'allarme è stata l'ex compagna della vittima, con la quale la relazione era arrivata al capolinea, dopo aver ricevuto un messaggio sullo smartphone. Parole che sono arrivate di notte e che l'hanno insospettita, spingendola a contattarlo. Ma l'uomo non le rispondeva. Chiamato l'ospedale, è avvenuto il tragico ritrovamento: il corpo senza vita del sanitario era in un corridoio, sdraiato su una barella e aveva una flebo attaccata al braccio. Sul posto, ricevuta la richiesta d'intervento da parte dell'ospedale sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Scientifica, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano sulla vicenda, per ricostruirne i contorni.

L'infermiere si sarebbe suicidato

Al momento non si esclude alcuna pista, ma l'ipotesi per la quale propendono gli investigatori è quella del suicidio. Gli elementi raccolti da chi indaga portano a pensare che l'uomo si sia tolto volontariamente la vita. A confermarlo sarebbe anche il messaggio arrivato alla ex compagna, dal quale emergerebbero le intenzioni dell'infermiere. Sulla salma del sanitario che si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata disposta l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno agli investigatori a risalire alle cause che hanno provocato il decesso e a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Di aiuto alle indagini potrebbero inoltre rivelarsi le immagini immortalate dalle telecamere di videsorveglianza, nel caso in cui abbiano ripreso i movimenti dell'infermiere, acquisite dalle forze dell'ordine e al momento al vaglio.