Elisabeth Durazzo, infermiera dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, è morta a trentanove anni. Una scomparsa la sua, avvenuta nel sonno per cause naturali, che ha scosso Piedimonte San Germano, Comune del Frusinate. La comunità è sconvolta per l'accaduto, tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte di colleghi, amici e cittadini. Elisabeth lascia suo marito e un figlio piccolo, lo scorso novembre era arrivata l'assuzione a tempo indeterminato. I funerali per darle l'ultimo saluto saranno celebrati domani, giovedì 14 gennaio, a partire dalle ore 15, nella cattedrale di San Tommaso ad Aquino, piccolo centro di cui era originaria, esequie che si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid.

Elisabeth è morta nel sonno

I drammatici fatti risalgono alla mattinata di oggi, mercoledì 13 gennaio, quando la donna è stata ritrovata senza vita nel suo letto. Purtroppo inutile la corsa a sirene spiegate del personale sanitario per la collega, i paramedici una volta giunti all'interno della sua abitazione non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da quanto si apprende Elisabeth non soffriva di patologie pregresse ed era risultata negativa al tampone per la ricerca del Covid, al quale era stata sottoposta recentemente. L'ipotesi è che la morte sia avvenuta per arresto cardiocircolatorio.

Il messaggio di cordoglio del sindaco

"Aquino piange una delle sue figlie migliori, una giovane moglie e una fantastica mamma – scrive su Facebook il sindaco Libero Mazzaroppi – Elisabeth Durazzo, solo pochi giorni fa avevi scritto sul tuo profilo"Welcome 2021 e non fare scherzi". Il destino è crudele perché oggi non ci sei più. Nessuno nella nostra città riesce a trattenere le lacrime e a placare lo sconforto per te e per i tuoi cari cui, ti assicuro, sarà umanamente impossibile alleviare il dolore e lo strazio. Sarai sempre presente in mezzo a tutti noi, da qui all'eternità".