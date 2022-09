Infermiera a processo: si fa intestare casa da 2 milioni di euro e nominare erede universale Avrebbe raggirato un anziano imprenditore per farsi intestare una casa da oltre 2 milioni e 600 euro e fatta nominare erede universale. Un’infermiera 57enne è finita a processo con l’accusa di circonvezione d’incapace.

È finita a processo e dovrà rispondere dell'accusa di circonvenzione d'incapace l'infermiera Antea Placida Retta. La cinquantasettenne è ritenuta responsabile di aver raggirato per sei anni l'imprenditore sanitario Mario Di Carlo, facendosi intestare un costoso appartamento in Largo del Nazareno, dal valore di 2 milioni e 600 mila euro nel centro storico di Roma, una polizza vita da tre milioni di euro e una paghetta di 125 euro a settimana. Non solo, oltre ai regali che si faceva fare tra borse di lusso e altri oggetti firmati, versava soldi anche sul conto dei famigliari. Imputato sempre per circonvenzione d'incapace anche l'autista di Di Carlo, Gino Cerrone. Quest'ultimo pentendosi avrebbe raccontato tutto ai nipoti dell'imprenditore, che hanno sporto denuncia. Si sarebbe fatto intestare numerosi assegni per un valore complessivo di 74mila euro.

L'infermiera si è fatta nominare erede universale

Come riporta Il Messaggero, i fatti risalgono all'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2015. I due si sono conosciuti in ospedale, allora la moglie di Di Carlo stava male ed era ricoverata. In quegli anni l'imprenditore mostrava i primi segni di demenza senile, l'infermiera approfittando della sua fragilità è riuscita ad ottenere la sua fiducia e lo ha raggirato, facendosi presentare come uan lontana nipote. L'infermiera è riuscita a farsi assumere nella rsa a gestione famigliare Villa Delia e a farsi nominare erede universale a danno di tre nipoti di Di Carlo. I rapporti tra l'imprenditore e i suoi famigliari erano compromessi, per questo non si erano accorti di quello che stava accadendo durante la loro assenza.